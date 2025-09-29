Jelgavas muzejs ielūdz uz profesionālām sarunām par sakrālā mantojuma saglabāšanu un Eltišķu baznīcas svečturu restaurāciju
17. oktobrī pulksten 12 Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā notiks profesionālas sarunas “Sakrālā mantojuma saglabāšana: Eltišķu baznīcas svečturu restaurācija”, kurās interesenti tiks iepazīstināti ar restaurācijas procesa gaitu, nozīmīgākajiem atklājumiem, kā arī speciālistu pieredzi sakrālā mantojuma saglabāšanā un popularizēšanā.
Sarunu centrā būs Zemgales Restaurācijas centra paveiktais darbs, atjaunojot Eltišķu baznīcai (Lietuvā) dāvinātos svečturus, kas darināti pēc ievērojamā latviešu mākslinieka Anša Cīruļa meta. Šie svečturi 20. gadsimta 30. gados tika dāvināti baznīcai, turklāt dāvinājumu veicinājis toreizējais Latvijas vēstnieks Lietuvā. Mūsdienās šim nozīmīgajam kultūras mantojumam pievērsta īpaša uzmanība – restaurācijas procesā iesaistījusies arī Latvijas vēstniece Lietuvā Solveiga Silkalna.
Pasākuma laikā referātus par sakrālā mantojuma saglabāšanu un Eltišķu baznīcas svečturu restaurāciju sniegs Zemgales Restaurācijas centra speciālisti - restaurācijas nodaļas vadītāja, restauratore Saiva Kuple ar tēmu “Zemgales centra piedāvājums un paveiktie darbi”, tekstila izstrādājumu restauratore Zanda Zariņa ar tēmu “Ornāta uzglabāšana JVMM” un arheoloģisko senlietu un metāla izstrādājumu restaurators Dmitrijs Gordijenko ar tēmu “Eltišķu baznīcas sudraba svečturi”.
Sarunas sniegs iespēju ne tikai iepazīties ar unikālu restaurācijas piemēru, bet arī dziļāk izprast restaurācijas darbu nozīmi sakrālā mantojuma kontekstā, kā arī starpvalstu sadarbības nozīmīgumu kultūras saglabāšanā.
Ieeja pasākumā bezmaksas.