Dabas aizsardzības pārvalde izsludina izsoli par nomas tiesībām uz tautā iecienītu tūrisma objektu
Dabas aizsardzības pārvalde izsludina elektronisko izsoli par nomas tiesībām uz tautā iecienītu tūrisma objektu – paviljonu jeb kiosku “Bundulītis”, kas atrodas Gaujas Nacionālā parka dabas liegumā līdzās Gūtmaņalai Siguldā. Nomas tiesības tiks piešķirtas uz pieciem gadiem.
Pretendentu reģistrācija notiek no 29. septembra līdz 9. oktobrim (ieskaitot). Izsole notiek no 29. septembra līdz 20. oktobra plkst. 13.00. “Bundulīša” sākotnējā nomas maksa ir 260 eiro (bez PVN) mēnesī, izsoles solis – 26 eiro. Plašāka informācija par izsoli pieejama vietnē. Aicinām interesentus sekot līdzi informācijai un savlaicīgi iepazīties ar izsoles nosacījumiem.
“Bundulītis” jau ilgus gadus ir guvis sabiedrības atzinību kā vieta ar unikālu raksturu un īpašu noskaņu. Izsoles objekts ietver īpašuma “Gaujas NP Siguldas novads” zemes daļu 0,09 ha platībā Turaidas ielā 7, Siguldā, kā arī tajā esošo kiosku (63 kv.m) un nojumi.
“Bundulītis” jeb Gūtmaņa alas paviljons ir celts 1910. gadā pēc Turaidas muižas īpašnieka rīkojuma, lai tirgotu svaigu pienu un uzkodas tūristiem, kuri apmeklē Turaidu un Gūtmaņalu. Celtne būvēta būvuzņēmēja Jāņa Lapiņa vadībā. Ir saglabājušās viņa atmiņas dienasgrāmatā, kurā viņš raksta, ka kiosks bijis viņa pirmais darbs un tapis pēc arhitekta skices no Dancigas – “visa no ozola kokiem, lielāko tiesu granīta trepēm un pamatiem. Būve beidzās ļoti apmierinoši, prieks kungiem un arhitektam”.
Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ir tiesīga nomāt zemi un iegūt un izmantot zemes dzīles. Ar izsoles norises noteikumiem iespējams iepazīties šeit.