No 1. oktobra dzelzceļa stacijā “Zemitāni” mainīsies vilcienu pasažieru apkalpošanas vieta
Saistībā ar Rīgas pašvaldības būvdarbiem mobilitātes punktā “Zemitāni”, no 1. oktobra dzelzceļa stacijā “Zemitāni” uz laiku tiks slēgta esošā pasažieru platforma un mainīta gājēju kustība.
Pasažieriem iekāpšanai un izkāpšanai no vilciena būs jāizmanto pagaidu platforma, kas ir izbūvēta tālāk uz dienvidu pusi aiz Jorģa Zemitāna tilta, informē Tatjana Smirnova, Rīgas pašvaldības Komunikācijas pārvaldes Ārējās komunikācijas nodaļas projektu koordinatore. Piekļuve pagaidu platformai tiks nodrošināta pa pagaidu ceļu, kas virzīsies blakus sliežu zonai.
Ierobežojumi stāsies spēkā 1. oktobrī un turpināsies līdz 2025. gada beigām.
Mobilitātes punkta “Zemitāni” būvniecība sākta šā gada martā un projekta laikā tiek labiekārtota dzelzceļa stacijai piegulošā teritorija, paredzot ērtu un drošu nokļūšanu un savienojumu starp dzelzceļa staciju un pilsētas infrastruktūru.
Stacijā “Zemitāni” tiks izbūvēti gan lifti, gan kāpnes, gan arī eskalators, kas nākotnē tiks savienots ar pārbūvēto Jorģa Zemitāna tiltu.
Kopumā visā mobilitātes punkta teritorijā tiks izbūvētas deviņas īslaicīgās autostāvvietas, divas autostāvvietas invalīdiem, velonovietnes 82 velosipēdiem, ūdens brīvkrāns, 11 soliņi, trīs atkritumu urnas, trīs lifti un trīs kāpnes, divas eskalatora konstrukcijas, sabiedriskā tualete, kā arī visā mobilitātes punkta teritorijā tiks iestādīti 27 koki un vairāk nekā 3000 dažāda veida krūmu un stādu.
Mobilitātes punkta būvniecību plānots pabeigt 2026. gada pavasarī.
Mobilitātes punktu “Bolderāja”, “Dauderi”, “Sarkandaugava”, “Šķirotava”, “Zemitāni” un “Ziemeļblāzma” izbūvi Rīgas pašvaldība īsteno ar Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansējumu, investējot videi draudzīgos uzlabojumos Rīgas sabiedriskā transporta sistēmā.