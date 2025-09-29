VIDEO: bargs naudassods un atņemtas tiesības - tā "golfiņa" vadītājam beidzās sacīkste pa Rīgu ar policiju
Aizvadītās nedēļas izskaņā Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību gan Rīgā, gan Pierīgā, fiksēja vairākus autovadītājus, kuri rupji pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu, tādejādi radot bīstamību apkārtējiem satiksmes dalībniekiem. Vairākiem autovadītājiem piemērots tiesību izmantošanas aizliegums, bet vēl trim atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.
25. septembra vakarā Valsts policijas darbinieki uzraudzīja satiksmes drošību un vispārējo ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu Rīgā, Krasta ielas apkārtnē, kur fiksēja kādu “Volkswagen Golf” markas automašīnu, kuras vadītājs atļauto 50 km/h vietā brauca ar 116 km/h. Autovadītājs tika apturēts un viņam piemērots naudas sods 1040 eiro apmērā, kā arī atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz deviņiem mēnešiem.
Naktī uz 26. septembri likumsargi turpat netālu – Rīgā, Latgales ielā pieķēra kādu “Opel Vectra” automašīnas vadītāju, kurš apdzīvotā vietā pārkāpa ātrumu vairāk par 100 km/h – pie atļautajiem 50 km/h autovadītājs brauca ar 163 km/h. Arī šo bezatbildīgo vadītāju likumsargi apturēja un viņam piemēroja naudas sodu 1625 eiro apmērā, kā arī vadītājam tika atņemtas tiesības uz 12 mēnešiem.
Tāpat likumsargi fiksēja kādu automašīnas “Škoda” vadītāju, kurš apdzīvotā vietā, pie atļautajiem 70 km/h brauca ar 133 km/h. Kā arī vēl kādu “BMW” markas spēkrata vadītāju, kurš pie atļautajiem 50 km/h, brauca ar 111 km/h. Abiem vadītājiem piemērots naudas sods 360 eiro apmērā un tiesību izmantošanas aizliegums uz sešiem mēnešiem.
Savukārt Pierīgā, uz autoceļa A2 VP Rīgas reģiona pārvaldes Reaģēšanas biroja darbinieki apturēja “Audi” spēkrata vadītāju, kurš pie atļautajiem 110 km/h brauca ar 193 km/h. Vadītājam tika piemērots sods 1400 eiro apmērā un atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz 12 mēnešiem.
Valsts policija ikdienā veic satiksmes dalībnieku uzraudzību, lai atturētu no bīstamu manevru veikšanas, kā arī liktu pārdomāt ātruma pārsniegšanas riskus. Pāris papildu kilometri stundā pašam autovadītājam var šķist nenozīmīgi, taču tie var palielināt negadījumu risku un izraisīt smagas traumas, kas var atstāt paliekošas sekas.