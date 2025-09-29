Uz Latviju brauks eksperti, lai noteiktu - cik efektīvi mēģinām izskaust vardarbību pret sievietēm
Novembra sākumā Latvijā viesosies ekspertu grupa, kuras uzdevums ir izvērtēt - kā mūsu valstij sokas ar pret sievietēm vērstas vardarbības apkarošanu.
No 3. novembra līdz 7. novembrim Latvijā plānota Ekspertu grupas cīņai pret vardarbību pret sievietēm un vardarbību ģimenē (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence - GREVIO) uzraudzības komitejas vizīte Latvijā, liecina informācija GREVIO tīmekļvietnē.
Kā aģentūru LETA informēja Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākā eksperte Ilze Bērziņa, GREVIO ekspertu vizīte uz dalībvalstīm ir ierasts cilvēktiesību uzraudzības mehānisms.
Šādas vizītes rīko arī saistībā ar citiem Eiropas Padomes (EP) starptautiskajiem cilvēktiesību uzraudzības mehānismiem, piemēram, ECRI (Eiropas Komisija pret rasismu un neiecietību) un CPT (EP Spīdzināšanas novēršanas komiteja), kas Latvijā notikušas regulāri.
Vizītes darba kārtība šobrīd vēl tiekot precizēta, un šādu vizīšu laikā tā parasti nav publiska, skaidro LM pārstāve.
Pēc Bērziņas sniegtās informācijas, GREVIO ekspertu grupas pārstāvji tiksies ar Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Tieslietu ministrijas, Izglītības ministrijas, Veselības ministrijas, Kultūras ministrijas un citu valsts iestāžu pārstāvjiem, kā arī individuāli tiksies ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem un Tiesībsarga biroja pārstāvjiem.
GREVIO sagatavo un publicē ziņojumus, kuros tiek izvērtēti tiesību akti un citi pasākumi, ko ES dalībvalstis īstenojušas, lai nodrošinātu Stambulas konvencijas noteikumu izpildi. Gadījumos, kad nepieciešama rīcība, lai novērstu nopietnus, masveidīgus vai noturīgus vardarbības aktu modeļus, kas ietilpst konvencijas tvērumā, GREVIO var ierosināt īpašu izmeklēšanas procedūru. GREVIO var arī pieņemt vispārīgus ieteikumus par konvencijas tēmām un jēdzieniem.
Sākotnējās novērtēšanas kārtas uzraudzības procedūra Latvijā paredzēta, lai nodrošinātu visaptverošu pārskatu par konvencijas gandrīz visu noteikumu īstenošanas līmeni.
Kā vēstīts, pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) atbalstam, Saeima 25.septembrī vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt tā saukto Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.
Labklājības ministrija (LM) ir izpildījusi visus mājasdarbus saistībā ar vardarbības pret sievietēm un bērniem mazināšanu, tomēr citas ministrijas to nav izdarījušas, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" norādīja labklājības ministrs Reinis Uzulnieks (ZZS).
Komentējot paša pārstāvētās ZZS lēmumu atbalstīt lēmumprojektu par Latvijas izstāšanos no tā dēvētās Stambulas konvencijas, Uzulnieks pauda, ka tā būs iespēja visām iesaistītajām ministrijām doties uz Ārlietu komisiju un stāstīt par līdz šim paveikto vardarbības mazināšanā.
"Man nav svarīgi kā politiķim, vai esam vienā direktīvā, otrā direktīvā, trešā konvencijā. Man vajag reālus rezultātus. Vardarbība ir viena no manām prioritātēm, un diemžēl cipari nav labi, un vardarbība pret sievietēm, seksuālā, emocionālā vardarbība ir pieaugusi," teica ministrs.
Viņš akcentēja, ka visi lēmumi valstī tiek pieņemti, balstoties likumdošanā, savukārt konvencija tikai sniedzot vadlīnijas. "Ja deputāti lems, ka no konvencijas jāizstājas, tad iesāktais kurss par vardarbības novēršanu jāturpina," teica politiķis, jo svarīgs ir rezultāts.
Uzulnieks uzsvēra, ka LM ļoti daudz strādājusi, lai mazinātu vardarbību, tomēr citas ministrijas "nav to tik veiksmīgi izdarījušas", tāpēc esot ļoti labi, ka lēmumprojekts nodots Saeimas komisijai, kur tiks vērtēts, kā sekmējusies cīņa ar vardarbību.
Viņš nezina, kāpēc citas ministrijas sliktāk pildījušas vardarbības izskaušanas plānā noteikto. Uzulnieka ieskatā LM paveikusi pilnīgi visus mājasdarbus. Tomēr, piemēram, veselības ministrijas jomā nav izveidoti speciāli atbalsta centri pie ārstniecības iestādēm, izglītības jomā nepārtraukti atlikta vardarbības mazināšanas programmas īstenošana un pedagogiem nav kompetenču cīņai ar vardarbību skolās, trūkst psihologu, psihiatru, policijas darbinieku. Minētās ministrijas ir "Jaunās vienotības" pārziņā.
"Šīs ir tās ministrijas, kas nav izdarījušas savus mājasdarbus," uzskaitīja ministrs, atzīstot, ka grozījumi Krimināllikumā gan atzīstami par labu paveikto darbu.
Kā ziņots, premjerministre Evika Siliņa (JV) šodien gaida skaidrojumu no koalīcijā esošās ZZS un tās pārstāvja Uzulnieka saistībā ar pagājušās nedēļas balsojumu Saeimā par izstāšanos no tā dēvētās Stambulas konvencijas.
Premjere, kura pagājušajā nedēļā vairākas dienas bija vizītē Vācijā, pēc ceturtdienas Saeimas balsojuma paziņoja, ka šāds ZZS balsojums ir koalīcijas līguma pārkāpums.
Sestdien Siliņa žurnālistiem sacīja, ka ZZS balsojumā Saeimā faktiski ir izteikusi savu vērtējumu par labklājības ministra Uzulnieka darbu. Viņa paskaidroja, ka tieši Labklājības ministrija ir Stambulas konvencijas virzītāja, vardarbības pret sievietēm un bērniem novēršanas plāna koordinētāja un izpildītāja.
Pēc ZZS uzklausīšanas paredzēta arī tikšanās ar pārējiem koalīcijas partneriem, lai pārrunātu situāciju. Premjere norādīja, ka vispirms ir jāuzklausa ZZS skaidrojums par balsojumu un tikai tad var pieņemt kādus lēmumus. Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksme gaidāma plkst.15.