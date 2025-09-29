Latvijas izcilajam ārstam Andrejam Ērglim veltīts asteroīds
2017. gada 23. oktobra naktī Latvijas Universitātes (LU) Baldones Astrofizikas observatorijā tika veikts nozīmīgs atklājums – Saules sistēmas galvenajā asteroīdu joslā tika pamanīts jauns kosmisks objekts. To, izmantojot Baldones Šmita teleskopu, atklāja LU Astronomijas institūta vadošais pētnieks Ilgmārs Eglītis, bet precīzus koordinātu mērījumus nodrošināja Viļņas Universitātes pētnieks Kazimieras Černis. Šoruden pēc atklājēja priekšlikuma Starptautiskā astronomu savienība (IAU) apstiprināja asteroīda pastāvīgo numuru un vārdu – (808162) “Andrejserglis”.
Asteroīds, kura diametrs ir apmēram 1,3 kilometri, 2017. gadā saņēma pagaidu apzīmējumu 2017 UX95. Deviņu opozīciju (pietuvošanās Zemei) laikos uzkrātie mērījumi ļauj pietiekami precīzi noteikt tā orbītu. Atklājēja I. Eglīša dotais asteroīda nosaukums nu publicēts oficiālajā IAU izdevumā WGSBN Bulletin numurā.
“Andrejserglis” riņķo ap Sauli vidējā attālumā 2,87 astronomiskās vienības, kas ir aptuveni 392 miljoni kilometru. Vienu apli tas veic nedaudz vairāk kā piecos ar pusi gados. Atklāšanas brīdī šis kosmosa klīdenis atradās starp Perseja un Trijstūra zvaigznājiem un bija redzams tikai ar ļoti jaudīgo Baldones Šmita teleskopu, jo tā spožums sasniedza vien 21,2 zvaigžņlielumus.
"Izvēloties vārdu “Andrejserglis”, vēlējos godināt izcilu Latvijas ārstu un zinātnieku – profesoru Andreju Ērgli, kura ieguldījums kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas attīstībā Latvijā ir nepārvērtējams. Šis vārds nav izvēlēts nejauši – prof. A. Ērgļa darbs ir ne tikai būtiski mainījis kardioloģijas seju valstī, un, līdzīgi kā daudzus līdzcilvēkus, personīgi skāris arī mani pašu. Tādēļ šis asteroīds ir ne tikai zinātnes objekts, bet arī pateicības un cieņas apliecinājums. Tagad, kad tas vairāk nekā piecus ar pusi gadus ilgā orbītā mierīgi riņķo 2,87 astronomisko vienību attālumā no Saules, tā nosaukums kalpo kā simbolisks atgādinājums par to, cik dziļi cilvēka darbs uz Zemes var ietekmēt dzīvi – un arī debesis,” stāsta asteroīda atklājējs LU Astronomijas institūta vadošais pētnieks Ilgmārs Eglītis.
Profesors Andrejs Ērglis ir viens no ievērojamākajiem Latvijas ārstiem un pasaulē pazīstams sirds un asinsvadu slimību speciālists. Viņš ir Latvijas kardioloģijas līderis un slavenā Latvijas mediķa Paula Stradiņa mazdēls, tādējādi turpinot izcilu ģimenes ārstu tradīciju, kas cieši saistīta ar Latvijas medicīnas vēsturi un attīstību. Viņš ir LU Medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes profesors, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis un Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks, kā arī vadošais pētnieks LU Kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas institūtā.
Prof. A. Ērglis pats savas darbības pamatā izcēlis nemitīgu mācīšanos kā vērtību – gan no kolēģiem, gan studentiem, gan starptautiskās pieredzes. Viņš paudis, ka, lai mācītu citus, pašam jāturpina mācīties visu mūžu – un šī pieeja saskan ar pašas zinātnes būtību un atklājumu garu. Savus daudzos un nozīmīgos amatus viņš savieno ar aktīvu ārsta praksi.
A. Ērglis ir aktīvs zinātnieks un sabiedriskais darbinieks – viņš regulāri piedalās starptautiskās konferencēs, publicē pētījumus un pārstāv Latviju pasaules medicīnas forumos. Viņa ieguldījums kardioloģijas un reģeneratīvās medicīnas attīstībā padarījis Latviju redzamu starptautiskajā zinātnes kartē.