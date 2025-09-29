Stambulas konvencijas balsojums sašķeļ koalīciju - JV prasa skaidrību no ZZS
Pirmdien gaidāmās tikšanās laikā "Jaunā vienotība" (JV) grib dzirdēt ļoti skaidras atbildes no Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) par pagājušajā nedēļā Saeimā notikušo balsojumu, kur tā kopā ar opozīciju pēc būtības atbalstīja Latvijas izstāšanos no tā dēvētās Stambulas konvencijas, intervijā TV3 raidījumam "900 sekundes" sacīja JV Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvics.
Viņš sacīja, ka JV šajā valdībā grib strādāt kopā ar ZZS un pieņemt budžetu, bet vienlaikus tā nav gatava atkāpties no savām vērtībām, tai skaitā no cīņas pret vardarbību, kā to paredz Stambulas konvencija.
Jurēvics norādīja, ka gadījumā, ja ZZS grib izvērtēt, kā Latvijā darbojas Stambulas konvencija vai atruna, kas pirms pāris gadiem tika pieņemta kopā ar lēmumu par konvencijas ratificēšanu, tad to var izdarīt arī "nesalaužot šo konvenciju". "Tā kā es domāju, ka šajā situācijā mēs gribam dzirdēt ļoti skaidras atbildes no ZZS, kas šis bija par balsojumu, kādēļ ir jāspēlējas ar tādām būtiskām lietām un jādod negatīvs signāls Latvijas sabiedrībai, ka Saeima novērstos no tā, ka cīņa pret vardarbību ir viena no mūsu prioritātēm," teica JV Saeimas frakcijas vadītājs.
Viņš vairākkārt norādīja uz ZZS nekonsekvenci savos lēmumos un pauda cerību, ka tā rīkosies saprātīgi un nesāks pāragri nodarboties ar priekšvēlēšanu populismu.
Kā ziņots, Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) pirmdien gaidīs skaidrojumu no koalīcijā esošās ZZS un tās pārstāvja, labklājības ministra Reiņa Uzulnieka saistībā ar pagājušās nedēļas balsojumu Saeimā par izstāšanos no tā dēvētās Stambulas konvencijas.
Premjere, kura pagājušajā nedēļā vairākas dienas bija vizītē Vācijā, pēc ceturtdienas Saeimas balsojuma paziņoja, ka šāds ZZS balsojums ir koalīcijas līguma pārkāpums.
Sestdien Siliņa žurnālistiem sacīja, ka ZZS balsojumā Saeimā faktiski ir izteikusi savu vērtējumu par labklājības ministra Uzulnieka darbu. Viņa paskaidroja, ka tieši Labklājības ministrija ir Stambulas konvencijas virzītāja, vardarbības pret sievietēm un bērniem novēršanas plāna koordinētāja un izpildītāja.
Pēc ZZS uzklausīšanas paredzēta arī tikšanās ar pārējiem koalīcijas partneriem, lai pārrunātu situāciju.
Premjere norādīja, ka vispirms ir jāuzklausa ZZS skaidrojums par balsojumu un tikai tad var pieņemt kādus lēmumus.
Valdību veidojošo partiju sadarbības sanāksme gaidāma plkst.15.
Jau vēstīts, ka, pateicoties valdošajā koalīcijā ietilpstošās ZZS atbalstam, Saeima 25.septembrī vērtēšanai Ārlietu komisijā nodeva opozīcijas deputātu ieceri denonsēt tā saukto Stambulas konvenciju, kas nozīmētu izstāšanos no tās.
Par likumprojekta nodošanu komisijai nobalsoja 55 deputāti, pret balsoja 33 parlamentārieši. Koalīcijas deputāti no "Jaunās vienotības" un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektu, bet par balsoja deputāti no ZZS.
Tāpat vēstīts, ka pirms nedēļas parlamentārieši nodeva vērtēšanai komisijās vairākus opozīcijas partijas "Latvijas pirmajā vietā" (LPV) izstrādātos likumu grozījumus, ar kuriem rosināts ierobežot nepilngadīgo dalību lesbiešu, geju, biseksuāļu un transpersonu (LGBT) pasākumos un noteikt sodus saistībā ar nepilngadīgo dzimuma maiņu.
Arī šie LPV rosinātie likumprojekti ceļu parlamentā sāka, kopā ar opozīciju balsojot valdošās koalīcijas dalībniecei ZZS. Koalīcijas deputāti no JV un "Progresīvajiem" balsoja pret likumprojektiem.