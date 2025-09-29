Valmieras novadā ugunsdzēsēji no degošas mājas evakuē divus cilvēkus
Valmieras novadā svētdienas vakarā ugunsdzēsēji no neliela ugunsgrēka evakuējuši divus cilvēkus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst.20.28 ugunsdzēsēji devās uz Jeru pagastu, kur vienstāva dzīvojamā mājā pie dūmvada dega griestu pārsegums un siltinājums viena kvadrātmetra platībā. No ēkas ugunsdzēsēji evakuēja divus cilvēkus.
Plkst.14.03 VUGD saņēma izsaukumu Dienvidkurzemes novada Vērgales pagastā, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā.
Ierodoties notikuma vietā, konstatēts, ka deg dzīvojamās mājas otrais stāvs un jumts pilnā 300 kvadrātmetru platībā. Plkst.18.25 darbs šajā paaugstinātas bīstamības ugunsgrēkā noslēdzās.
Svētdien tika saņemts izsaukums arī uz Bauskas novada Iecavas pagastu, kur vienstāva graudu kaltē dega graudi 20 kvadrātmetru platībā. Lai nodzēstu gruzdošos graudus, ugunsdzēsēji iztukšoja kalti no tiem.
Šī paaugstinātās bīstamības ugunsgrēka likvidēšana aizņēma vairākas stundas.