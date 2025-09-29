Darba nedēļā nav gaidāmi būtiski nokrišņi.
Šodien 08:26
Sinoptiķi: darba nedēļa paies bez lieliem nokrišņiem, brīvdienās gaidāms lietus
Šonedēļ Latvijā gaidāms pārsvarā sauss laiks, nedēļas nogalē iespējams lietus, prognozē sinoptiķi.
Darba nedēļā saglabāsies anticiklona ietekme, tādēļ nav gaidāmi lieli nokrišņi. Mākoņu daudzums būs mainīgs. Vējš galvenokārt lēni pūtīs no austrumu puses.
Minimālā gaisa temperatūra nakts un rīta stundās būs +1..+6 grādi, zem skaidrām debesīm gaiss vietām atdzisīs līdz 0..-3 grādiem, bet Rīgas līča Kurzemes piekrastē saglabāsies siltums līdz +9 grādiem. Dienās gaisa temperatūra pakāpsies līdz +9..+14 grādiem.
Sagaidāms, ka nedēļas beigās no rietumiem pietuvosies ciklons, tādēļ brīžiem iespējams lietus. Vējam iegriežoties no dienvidiem, laiks kļūs nedaudz siltāks.