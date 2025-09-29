"FIFe" Starptautiskā kaķu izstāde
FOTO: Rīgā pulcējās vairāk nekā 200 dižciltīgu kaķu no Latvijas un Eiropas
27. un 28. septembrī Rīgā izstāžu centrā "ATTA Centre" tika aizvadīta "FIFe" Starptautiskā kaķu izstāde, kuras laikā pasākuma viesiem bija iespējams aplūkot vairāk nekā 200 dižciltīgus kaķus no Latvijas un Eiropas.
Izstādē tika pārstāvētas gan vispopulārākas šķirnes: meinkūni, Britu īsspalvainie un Devonas rekši; kā arī retas šķirnes: Kartēzijas kaķi, Ēģiptes mau, Kuriļu bobteili u.c. Izstādē piedalījās un par labākā kaķa titulu sacentās arī mājas kaķi. Izstādei bija unikāls formāts, kas ļāva kaķu saimniekiem saņemt 3 vērtējumus 2 dienu laikā.
Kaķu audzētāju un klubu asociācija CFCA Latvija ir vienīgais oficiālais Fédération Internationale Féline (FIFe) pārstāvis Latvijā. Starptautiskā FIFe federācija tika dibināta 1949. gadā un tai ir vairāk nekā 100 000 individuālo biedru visā Eiropā, Skandināvijā, Lielbritānijā, Āzijā un Dienvidamerikā. CFCA Latvijā ir vairāk nekā 110 individuālie biedri ar 100 reģistrētām kaķu audzētavām. Kopumā ir pārstāvētas 25 šķirnes. Vidēji gadā tiek reģistrēti vairāk nekā 200 metienu.