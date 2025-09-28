Baltijas starptautiskā frizieru un bārddziņu izstāde "ATTA Centre"
Šodien 15:44
FOTO: Rīgā sacenšas Baltijas un Eiropas frizieri un bārddziņi - noticis “Baltic Barber Expo 2025”
Šodien plkst.10 Rīgas izstāžu centrā "ATTA Centre" notika starptautiskā frizieru un bārddziņu izstāde "Baltic Barber Expo 2025", informēja pasākuma rīkotāji.
Pasākuma laikā notika sacensības, kurās noteica gada labākos bārddziņus un frizierus vairākās kategorijās.
Līdztekus sacensībām visas dienas garumā darbojās izstāžu zāle, kur apmeklētāji varēja iepazīties ar vīriešu kosmētikas zīmoliem, instrumentiem, aprīkojumu un citiem jaunumiem.
Pasākumā piedalījās arī nozares pārstāvji no Lielbritānijas, Spānijas, Grieķijas un Bulgārijas, un to rīko "Baltic Barber Forum".