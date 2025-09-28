Salna rudenī.
Sabiedrība
Šodien 14:41
Naktī uz pirmdienu gaidāma salna
Naktī uz pirmdienu valsts lielākajā daļā debesis pakāpeniski skaidrosies, kā rezultātā nakts otrajā pusē un no rīta vietām gaidāma salna, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.
Minimālā gaisa temperatūra vietām pazemināsies līdz 0..-1 grādam.
Salna sala neizturīgo augu sugām var radīt bojājumus, tādēļ nepieciešamības gadījumā jāveic augu aizsardzības pasākumi, kas mazina salnas ietekmi, piemēram, augu apsegšanu vai laistīšanu vakarā pirms gaidāmās salnas.
Tikai vietām Kurzemē, līča piekrastē, kur vējš pūtīs no ūdens, naktī gaisa temperatūra nebūs zemāka par +4..+9 grādiem. Laiks būs sauss, un pūtīs pārsvarā lēns austrumu, ziemeļaustrumu vējš.
Dienā gaisa iesils no +10..+14 grādiem.
Rīgā nakts aizritēs ar lielākoties skaidru un sausu laiku. Pūšot lēnam līdz mērenam ziemeļaustrumu un austrumu vējam, gaiss atdzisīs līdz +3..+5 grādiem. Dienā gaidāms saulains laiks, pēcpusdienā gaisam sasilstot līdz +13 grādiem.