Šodien 13:05
Mūžībā devies sociologs un “Latvijas Fakti” vadītājs Aigars Freimanis
Vakar 65 gadu vecumā miris sociologs, uzņēmuma "Latvijas fakti" līdzīpašnieks un vadītājs Aigars Freimanis, vēsta Latvijas Sabiedriskais medijs.
Freimanis dzimis 1960. gada 16. augustā Rīgā.
Pēc Latvijas Universitātes (LU) Vēstures un filozofijas fakultātes absolvēšanas viņš strādāja LU Socioloģijas katedrā. 1991.gadā kļuva par tirgus un sociālo pētījumu institūta "Latvijas fakti" līdzdibinātāju un direktoru.
Freimanis vadījis daudzus zinātniskus projektus un pētījumus, plašāk bija pazīstams arī kā sabiedriski politisko procesu vērtētājs un komentētājs dažādos Latvijas un ārvalstu medijos. Viņš savulaik bija arī Ministru prezidenta Māra Kučinska (AS) padomnieks un īsu brīdi bijis laikraksta "Diena" galvenais redaktors.