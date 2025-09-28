Lielajā Stropu ezerā ielaisti apmēram 33 000 karūsu mazuļu.
Septembra beigās Daugavpils Komunālās saimniecības pārvaldes (KSP) speciālisti Lielajā Stropu ezerā ielaiduši 33 000 karūsu mazuļu, kuru vidējais svars bija aptuveni 100 gramu, informēja pašvaldība.
Jau vairākus gadus Daugavpils pašvaldība īsteno zivju resursu saglabāšanas un vairošanas programmu, papildinot populārākās pilsētas ūdenstilpes ar zivju mazuļiem.
Pašvaldība uzsver, ka zivju resursu atjaunošanas programmai ir nozīmīga loma Lielā Stropu ezera ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanā un ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā. Ikgadējie pilsētas ūdenstilpju pētījumi ļauj precīzi noteikt, kuras zivju sugas un kādā daudzumā jāatjauno konkrētajā periodā. Sistemātiskās atjaunošanas programmas rezultātā pilsētas ūdenstilpju ekosistēma kļūstot arvien daudzveidīgāka un kvalitatīvāka.
Makšķerēšanai no laivas Lielajā Stropu ezerā ir jāiegādājas makšķerēšanas licence, No krasta un laivu piestātnēm makšķerēšana atļauta bez licences.