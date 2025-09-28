“Šprote izkrita cauri!” Kāda kundze piezvana uz “Latvijas radio” un izstāsta, iespējams, latviskāko, simboliskāko un smieklīgāko stāstu pēdējā dekādē
Kaut ko pa visam negaidītu un komisku reiz pateica kāda kundze “Latvijas Radio” raidījuma "Krustpunkta" rubrikas "Brīvais mikrofons" laikā.
Nesen kāds platformas “TikTok” lietotājs atistoks dalījās, ka atradis "pērli" divus gadus vecajā "Brīvais mikrofons" raidījuma ierakstā.
Iesākoties sarunai, kāda kundze paziņoja, ka grib aprunāties par maizi, bet tieši par "Daugavpils maizes kombināta" ražoto maizi “Zeltene”, 350 grami, kura pārdevās sarkanā iepakojumā un iepriekš maksājusi tikai 69 centus. Agrāk šī maize esot bijusi “gluda un garšīga.”
“Bet tagad, kad to pērku, tur tādi caurumi, man šprote izkrita cauri caur šķēlītēm,” saka neapmierinātā kundze.
Šajā brīdī smiekli uznāca radio un TV personībai Gustavam Terzenam un “Brīvais mikrofons” vadītājam Aidim Tomsonam.
“Un maksā 1,40 eiro, tā jau ir krāpniecība, manuprāt,” viņa turpina savu stāstu.
Gustavs Terzens ieteica kundzei pirkt lielākas šprotes.