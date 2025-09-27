Šonakt Latvijā vietām iespējama migla
Naktī uz svētdienu Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies un nokrišņi nav gaidāmi, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Pūtīs lēns vējš, un atsevišķos rajonos naktī un arī rīta stundās veidosies migla vai dūmaka.

Gaisa temperatūra pazemināsies līdz +4..+9 grādiem, bet Rīgas līča dienvidu piekrastē būs siltāks - tur gaiss neatdzisīs zemāk par +10..+13 grādiem.

Rīgā gaidāma mākoņaina nakts, taču brīžiem debesis skaidrosies. Nokrišņi nav paredzēti, pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10..+12 grādiem.

Svētdien debesis virs Latvijas būs mākoņainas, taču itin bieži starp mākoņiem uzspīdēs saule. Ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, dienā gaiss iesils līdz +11..+16 grādiem.

