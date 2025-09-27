Austrumu slimnīca aicina pacientus regulāri sniegt atsauksmes par saņemto aprūpi
Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca (RAKUS) ir sakārtojusi un sistematizējusi atsauksmju, ieteikumu, sūdzību un pateicību iesniegšanas kārtību un aicina pacientus regulāri sniegt slimnīcai atgriezenisko saiti par saņemto aprūpi vai citiem jautājumiem, informēja iestādē.
RAKUS skaidro, ka sūdzība ir rakstisks iesniegums, kurā pacients vai viņa pārstāvis pauž iebildumus par saņemto aprūpi, pakalpojumu organizēšanu, drošību, komunikāciju vai rēķiniem. Sūdzības tiekot reģistrētas, analizētas un izvērtētas pēc būtības, nodrošinot risinājumu iespēju robežās, piemēram, sniedzot paskaidrojumu, veicot korektīvas darbības vai uzlabojot procesus.
Lai iesniegums tiktu apstrādāts precīzi, tajā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods vai identifikators, kontaktinformācija, notikuma datums un vieta, iesaistītās personas, situācijas apraksts, sagaidāmā reakcija un vēlamā atbildes forma, piemēram, norādot "vēlos rakstisku atbildi" vai "informācijai - atbildi neprasu".
Vienlaikus Austrumu slimnīca uzsver, ka slimnīca izskata arī anonīmus ziņojumus, tie tiek analizēti tiktāl, cik tas iespējams bez personu datiem.
Tos ar drošu elektronisko parakstu var iesniegt, parakstītas uz e-pasta adresi "aslimnica@aslimnica.lv" vai oficiālo elektronisko adresi. To iespējams izdarīt arī, sūtot parakstītu vēstuli pa pastu vai iesniedzot klientu apkalpošanas centros.
RAKUS uzsver, ka visa saņemtā informācija Austrumu slimnīcā tiek apstrādāta saskaņā ar Latvijas normatīvajiem aktiem un Eiropas Vispārīgo datu aizsardzības regulu. Informācija par veselības stāvokli vai citi sensitīvi dati tiks izpausti tikai tiesiskās kārtības noteiktajām personām vai ar pacienta piekrišanu.
Atsauksmes var būt gan viena teikuma komentārs vai ideja, gan arī detalizētākas, norāda RAKUS.
Tās var iesniegt tiešsaistes formā slimnīcas tīmekļvietnē sadaļā "atsauksme", kā arī pacientu pieredzes aptaujās sadaļā "pacientu pieredze".
Tāpat atsauksmes var sūtīt arī uz e-pastu "aslimnica@aslimnica.lv", vai arī personīgi stacionāru klientu apkalpošanas centros vai sūtot pa pastu uz adresi Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1079.