Lietuva izdod Latvijai vīrieti, kuram piespriesta brīvības atņemšana uz četriem gadiem
Lietuva septembra sākumā izdevusi Latvijai vīrieti, kuram Latgales rajona tiesa februārī par nacionālā naida izraisīšanu un citiem noziegumiem bija piespriedusi brīvības atņemšanu uz četriem gadiem un sešiem mēnešiem, kā arī probācijas uzraudzību uz vienu gadu.
Latvijas prokuratūrā skaidroja, ka, pamatojoties uz Ģenerālprokuratūras izdoto Eiropas apcietināšanas lēmumu, Lietuvas pierobežā tika aizturēta persona, kura iepriekš bija izsludināta starptautiskajā meklēšanā, ko lūdza Latgales rajona tiesa. 11. septembrī vīrietis izdots Latvijai.
Jau ziņots, ka vīrietis apsūdzēts par zādzības izdarīšanu, huligānismu, kas saistīts ar mantas bojāšanu, vidēja smaguma miesas bojājumu nodarīšanu, nacionālā naida izraisīšanu, kara noziegumu slavināšanu un attaisnošanu.
Saskaņā ar apsūdzību vīrietis 2022. gada vasarā Daugavpilī pie kādas ēkas paņēma tur esošo Ukrainas karogu ar karoga kātu un aiznesa prom.
Savukārt 2023. gada janvārī šis vīrietis, būdams alkohola reibumā, Daugavpilī kādā veikalā ar līdzi paņemto statīvu sita pa plauktiem, kuros atradās alkoholisko dzērienu pudeles.
Tāpat 2023. gada vasarā, būdams alkohola reibumā un dusmu vadīts, viņš ar nazi iedūra savam paziņam kakla rajonā, nodarot vidēja smaguma miesas bojājumus.
Laikā no 2024. gada maija līdz jūnijam apsūdzētais platformā "TikTok" publicēja kopumā desmit video, kuros krievu valodā attaisnoja un slavināja par kara noziegumus, kā arī agresīvā izteiksmes formā vērsās pret Īrijā dzīvojošiem ukraiņiem, tādā veidā, kā norāda prokuratūra, izraisot nesaticību un paužot naidu.
Apsūdzētais iepriekš jau septiņas reizes sodīts par dažādiem noziegumiem.