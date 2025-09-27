Ilustratīvs attēls.
112
Šodien 10:15
Ogres novada mežā apmaldījušies divi cilvēki
Glābēji piektdien no meža Ogres novada Suntažu pagastā izveduši divus apmaldījušos cilvēkus, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Izsaukums saņemts plkst.16.44. Izmantojot specializēto transportlīdzekļu skaņas signālu un sazinoties ar cilvēkiem, kas bija apmaldījušies, glābēji viņus aptuveni stundas laikā atrada un izveda no meža.
Aizvadītajā diennaktī, laika posmā no piektdienas plkst.6.30 līdz sestdienas plkst.6.30, VUGD saņēma 43 izsaukumus - 11 uz ugunsgrēku dzēšanu, 25 uz glābšanas darbiem, bet vēl septiņi izsaukumi bija maldinājumi.