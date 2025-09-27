Karavīru goda sardze pie Brīvības pieminekļa./Ilustratīvs attēls.
No šodienas pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils nebūs goda sardzes
No šodienas līdz 10. oktobrim pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils nebūs goda sardzes, informēja Nacionālie bruņotie spēki.
Patlaban notiekošajās visaptverošas valsts aizsardzības mācībās "Namejs 2025" piedalās karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tostarp Nacionālo bruņoto spēku Štāba bataljona Godasardzes rotā dienošie profesionālā dienesta un valsts aizsardzības dienesta karavīri, kuri ikdienā nodrošina goda sardzi pie Brīvības pieminekļa un Rīgas pils. Ņemot vērā mācības, goda sardzes līdz 10.oktobrim pie minētajiem objektiem nebūs.