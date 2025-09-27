Sestdiena paies bez nokrišņiem
Sestdiena paies bez nokrišņiem

Sestdiena paies bez nokrišņiem, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Dienā mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs, tomēr tā aizritēs bez nokrišņiem. Rīta stundās vēl atsevišķos rajonos saglabāsies migla.

Sestdien pūtīs lēns vējš, un gaiss iesils līdz +13…+17 grādiem.

Rīgā dienā gaidāms daļēji mākoņains laiks, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns vējš, un termometra stabiņš pakāpsies līdz +15...+17 grādu atzīmei.

