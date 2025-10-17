Pēdējā iespēja iegādāties "Amoralle" kolekcijas - zīmols pēc 17 gadiem beidz savu darbību
Slavenais latviešu zīmols "Amoralle" beidz savu darbību pēc vairāk nekā 17 gadiem, liecina paziņojums sociālajos tīklos.
Kā sociālajā tīklā “Facebook” ziņo "Amoralle" dibinātāja Inese Vakse, zīmols beidz savu darbību pavisam. Šī gada jūnijā viņa aizvēra “Amoralle” veikalu Rīgā, cerot atrast jaunu elpu un dzīvotspēju. Tomēr, kā viņa dalās savā ierakstā, šodien ir skaidrs, ka “Amoralle” ceļš ir beidzies.
"Pēc vairāk nekā 17 gadiem, neskaitāmām kolekcijām, emocijām, cilvēkiem un sapņiem, “Amoralle” ir beigusies. Tā bija vairāk nekā drēbes. Tā bija sajūta. Saruna starp sievieti un viņas patieso būtību," raksta Vakse.
Zīmols ir bijis nozīmīga pieredze daudziem – gan sievietēm, kuras atrada spēku un pašvērtību, gan pašai radītājai, kura ieguldījusi visu savu mīlestību, spēku un ticību šajā projektā.
Pirms pilnīgas noslēgšanās “Amoralle” vēl pēdējo reizi atvērs savas durvis, piedāvājot savus produktus pēdējai pārdošanai. “Amoralle” veikala atlikumi tiks pārdoti no 23. līdz 30. oktobrim, LEVEL UP veikalā, Brīvības ielā 33, 2. stāvā. Apmeklētājiem būs pēdējā iespēja piedzīvot “Amoralle” pasaules skaistumu un satikties ar Inesi Vaski, lai atvadītos no zīmola.
"Es nevaru turpināt, un varbūt tieši tas ir visdziļākais mīlestības žests – ļaut aiziet tam, ko esi radījis no sirds, bez rūgtuma, tikai ar pateicību," saka Inese Vakse.
Pēdējais atvadīšanās pasākums būs iespēja atgriezties pie “Amoralle” skaistuma un emocijām, kas ir bijušas daļa no sieviešu dzīves visā šajos gados. "Un, lai gan zīmols beidzas, mīlestība paliek. Tā, kas bija starp mani un jums, sievietēm, kuras ticēja maigumam, pašvērtībai un skaistumam, kas nāk no iekšienes. Tā nekad nebeidzas," piebilst Vakse.
