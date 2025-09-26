Baļķvedēja un vieglā auto sadursmes dēļ daļēji bloķēta satiksme Jelgavas virzienā.
Šodien 20:11
VIDEO: baļķvedēja un vieglā auto sadursmes dēļ daļēji bloķēta satiksme Jelgavas virzienā; cietušo nav
Baļķvedēja un vieglā auto sadursmes dēļ piektdienas vakarā ir daļēji bloķēta satiksme Jelgavas virzienā, informēja Valsts policija.
Avārijas rezultātā pa ceļa braucamo daļu mētājas baļķi.
Valsts policija piektdien plkst.15.34 saņēma informāciju par ceļu satiksmes negadījumu uz Jelgavas šosejas (A8) pie Pēterniekiem, virzienā uz Jelgavu. Negadījumā bija iesaistīti divi transportlīdzekļi - kravas automašīna un vieglā "Volvo" markas automašīna.
Valsts policijas rīcībā esošā sākotnējā informācija liecina, ka kravas automašīnai plīsa riepa, kā dēļ transportlīdzekļa vadītājs netika galā ar spēkrata vadību un notika negadījums.
Ceļu satiksmes negadījumā neviena persona fiziski necieta.
Patlaban satiksme ir daļēji bloķēta, lai atbrīvotu ceļu no kokmateriāliem.
Valsts policija noskaidro notikušā apstākļus, un darbs notikuma vietā turpinās.