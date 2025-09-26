FOTO: no dziesmām uz dzeju - Mārtiņš Kanters izdod debijas krājumu “Cilvēcība”

Mūziķis Mārtiņš Kanters izdod debijas dzejas krājumu "Cilvēcība"
Šodien, 26. septembrī, klajā nāk mūziķa un dziesmu autora Mārtiņa Kantera debijas dzejas krājums “Cilvēcība”. Grāmata, kas tapusi vairāku gadu garumā, iezīmē jaunu un personisku lappusi mākslinieka daiļradē, aicinot lasītājus uz atklātu sarunu par sevis meklējumiem, cerību un drosmi būt patiesam mūsdienu pasaulē.
Krājums "Cilvēcība" ir patiess un nepieradināts mēģinājums apstāties mūsdienu pasaules troksnī – sociālo tīklu paziņojumu, viedokļu gūzmas un nemitīgās steigas vidū. Tas atklāj klausītājiem labi pazīstamo mūziķi no jaunas, liriskas un pārdomu pilnas puses.
"Šī diena man ir ļoti īpaša. Līdz šim manas sajūtas un stāsti ir dzīvojuši dziesmās, bet “Cilvēcība” ir kas cits – tie ir vārdi, kuriem bija nepieciešams papīrs un klusums," stāsta Mārtiņš Kanters. "Nodot grāmatu lasītāju rokās ir milzīgs satraukums un prieks. Ceru, ka katrs tajā atradīs kādu rindu, kas uzrunā, liek pasmaidīt vai aizdomāties."
Grāmatas iznākšanu papildina arī oktobrī gaidāmā akustiskā koncerttūre "Cilvēcība. Dziesmas un dzeja". Tā būs īpaša tikšanās ar klausītājiem četrās Latvijas pilsētās, kurā jaunā dzeja savīsies ar Mārtiņa populārākajiem hitiem jaunā, akustiskā skanējumā. Koncertu apmeklētājiem būs arī lieliska iespēja iegādāties jauno grāmatu ar autora autogrāfu.