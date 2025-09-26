Mārupes novadu reģionālajā darba vizītē apmeklēja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs
26. septembrī Mārupes novadu darba vizītē apmeklēja Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs.
Tiekoties ar Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētāju Aivaru Osīti un priekšsēdētāja vietnieku Andri Puidi tika pārrunāti jautājumi par Rīgas un Pierīgas pašvaldību ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, iespējamiem sadarbības modeļiem pakalpojumu nodrošināšanā, pašvaldību finanšu izlīdzināšanu, sabiedriskā transporta pieejamību, izglītību un citiem novada iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem.
Apmeklējot Mārupes pamatskolu un Skultes sākumskolu tika pārrunāts, kā šobrīd novada izglītības iestādēs īsteno iekļaujošo izglītību. Burova kungs iepazinās ar abu skolu infrastruktūru, labās prakses piemēriem un reālo darbu, ko arī atzinīgi novērtēja.
Lai apspriestu aktuālos uzņēmējdarbības vides jautājumus un uzņēmēju iespējas sadarbībai ar pašvaldību un valsts institūcijām, Saeimas pārstāvis kopā ar pašvaldības priekšsēdētāju tikās ar uzņēmuma SIA “Silja” valdes priekšsēdētāju, “Biznesa Vēstniecība” pārstāvi Silvu Jeromanovu-Mauru. Dienas noslēgumā komisijas priekšsēdētājs tika iepazīstināts ar Salas pagastu, parādot arī Mārupes novada ģeogrāfisko izvietojumu, plašo mērogu, kas iezīmē arī vairākus izaicinājumus dažādās jomās, un tikās ar novada uzņēmuma SIA “Pērnes L” vadību, uzklausot viņu redzējumu par vajadzībām uzņēmējdarbības vides sakārtošanā. Uzņēmums plaši izgājis starptautiskajā tirgū, eksportējot produkciju uz vairāk nekā 60 valstīm, un ir viens no veiksmes stāstiem mūsu novadā, ar kuru patiesi lepojamies.
Kā vizītes noslēgumā atzīmēja Oļegs Burovs: “Vizītes laikā pārliecinājos, ka Mārupes novada pašvaldība ir vērsta uz iedzīvotāju dzīves un uzņēmējdarbības kvalitātes uzlabošanu, izglītības attīstību un infrastruktūras pilnveidošanu. Ir īstenoti un stratēģiski plānoti nozīmīgi investīciju projekti, piemēram, jauna bērnudārza būvniecība Tīrainē. Ielu un ceļu remontos šogad arī tiek ieguldīti ap 7,3 miljoni. Arī inženiertehniskās infrastruktūras attīstībai un meliorācijas sistēmu atjaunošanai ir paredzēti nopietni ieguldījumi un izstrādāti projekti. Tāpat pašvaldība sniedz atbalstu dažādām iedzīvotāju iniciatīvām, kas veicina vides pieejamību un novada iedzīvotāju iesaisti. Pašvaldība ir iesaistījusies dažādos projektos, piemēram “Bērnu pieskatīšanas pakalpojumi”, lai uzlabotu un paplašinātu sniegto pakalpojumu daudzumu saviem iedzīvotājiem.”
Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Aivars Osītis novērtē Komisijas priekšsēdētāja vizīti: “Šādas tikšanās mums dod iespēju ne tikai skaidri izcelt aktuālos problēmjautājumus un virzīt tos valsts dienaskārtībā, bet arī apliecināt, ka Mārupes novads ir spēcīgs partneris dažādos varas līmeņos. Mēs lepojamies ar paveikto un ar to, kā spējam attīstīt novadu, vienlaikus meklējot arvien jaunas iespējas ilgtermiņa risinājumiem. Man ir svarīgi, lai ikviens lēmums, ko pieņemam, pirmkārt, kalpotu Mārupes novada iedzīvotājiem, jo tieši viņu labklājība un dzīves kvalitāte ir mūsu pašvaldības galvenā prioritāte.”