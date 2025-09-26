Efektīvai noziedzīgai shēmai ir nepieciešama tikpat efektīva izmeklēšana, pauž Satversmes tiesas priekšsēdētāja
Piektdien, 26. februārī, prokuratūrā tika aizvadīta svinīgā sanāksme par godu prokuratūras dibināšanas 35. gadadienai. Tajā Satversmes tiesas priekšsēdētāja. Asoc. prof., Dr.iur. Irēna Kucina pauda, ka prokuroriem un prokuratūras darbiniekiem šo gadu laikā ir ar ko lepoties.
"Mums ir ar ko lepoties, sākot no neatkarīgas prokuratūras un centralizētas, hierarhiskas struktūras izveides jau uzreiz pēc Latvijas neatkarības atgūšanas – līdz pat specializācijas ieviešanai prokuroru darbā, ievērojamām reformām stratēģiskās vadības jomā, datu vākšanā un analīzē, prokuroru ētikas kodeksa modernizācijai sadarbībā ar sabiedriskajām organizācijām un citiem sasniegumiem. Neskatoties uz šajos gados pastāvējušajiem izaicinājumiem, prokuratūra vienmēr ir bijusi spējīga aizstāvēt taisnīgumu," pauda Satversmes tiesas priekšsēdētāja.
"Ir notikusi arī iesaiste Satversmes tiesas procesa efektīvā norisē, prokuratūrai piedaloties dažādās lietās pamatā kā pieaicinātajai personai – 38 lietas kopumā, bet šā gada spriedumos četrās lietās."
"Tomēr tieši Jūs paši vislabāk zināt, ar kuriem panākumiem šo 35 gadu laikā visvairāk lepojaties, kas šodienas svētku brīdī tiks arīdzan pietiekami pieminēts. Taču visi šie sasniegumi var palikt nepamanīti, ja tos nepavada attiecību un sistēmas kopšanas kultūra. Tā ir atslēgas elements, lai progress un nākotnes ieceres nepaliek tikai uz papīra, aiz slēgtām durvīm vai skaistās preses relīzēs. Tām ir jāatrod vieta sabiedrības sirdīs, lai diskusiju kultūra veidotu prokuratūras vizītkarti."
"Ieguldījums institucionālajā neatkarībā nav tikai likumi vai starptautiski un starpinstitucionāli forumi – tas ir arī par to, kā sevi nesam, kā sevi pasniedzam un cienām sevi un kolēģus. Prokurori nav viens no otra izolēti, līdz ar to apgalvojumi “es neatceros, es nepaskatījos, es nezināju, es nepiedalījos”, kurus varam dzirdēt publiskajā telpā, īsti neiztur kritiku. Arī prokuratūras vadības izvēle ir atbildīgs brīdis nākotnes būvēšanā – tā ir līdzsvara meklējums starp iekšēju pašpārvaldi un ārēju uzticēšanos."
"Tikai kopā un ne katrs atsevišķi prokurori un prokuratūras darbinieki var stāties pretī jauniem izaicinājumiem, kuru nav maz un nebūs maz!"
Trīs lielākie prokuratūras izaicinājumi
"Pirmais izaicinājums ir fakts, ka noziedzības raksturs mainās – tā kļūst arvien globālāka. Noziedzības draudi nepārtraukti pieaug un attīstās, noziedzīgiem tīkliem kļūstot arvien noturīgākiem un pielāgojamākiem, ātri izmantojot jaunas tehnoloģijas, pakalpojumus un produktus. Tas nozīmē, ka arī prokuroriem ir jābūt augsti kvalificētiem, noturīgiem un spējīgiem efektīvi strādāt, lai panāktu stabilu kriminālvajāšanu."
"Pārejam pie otrā izaicinājuma, kas ir cīņa ar jauna veida noziegumiem – kibernoziegumiem, finanšu un ekonomiskajiem noziegumiem, korupciju un sankciju pārkāpšanu. Tie ir tikai daži no sarežģītākajiem izaicinājumiem, ar kuriem prokuratūrai jātiek galā. Jums ir tā pieredze un kompetence, lai to arī paveiktu. Kaut arī šīs lietas var ietvert plaša apjoma datu plūsmas analīzi, spēja un kapacitāte šķirot šos materiālus pēc atbilstības ir kritiski svarīga jebkuras lietas dzīvotspējai. Tāpēc agrīna izmeklētāju un prokuroru iesaistīšanās ir vitāli svarīga, lai ne tikai efektīvi apkarotu šos noziedzīgos nodarījumus, bet arī lai izstrādātu vispiemērotākās vadlīnijas darba efektivizēšanai."
"Un tas noved pie trešā izaicinājuma – būtiskā resursu jautājuma. Efektīva jaunu noziedzības draudu identificēšana, kriminālvajāšana prioritārās lietās un arī citas procesa stadijas prasa ievērojamus resursus. Efektīvai noziedzīgai shēmai ir nepieciešama tik pat efektīva izmeklēšana!"
"Mums nereti sanāk saskarties ar dzīves vistumšākajiem un nežēlīgākajiem nostūriem!"
"Prokuratūras profesionālais potenciāls ir pietiekami ievērojams, lai arvien reaģētu uz šā pārmaiņu laikmeta izaicinājumiem un piedāvātu Latvijas sabiedrībai ar katru gadu modernāku un plašāku iesaisti tiesību aizsardzības procesos. Valstij joprojām ir iespēja vēl efektīvāk izmantot šo augsto kapacitāti."
"Satversmes tiesas vārdā novēlu prokuroru un prokuratūras darbinieku saimei piedzīvot gandarījumu par paveikto – arī publiskajā telpā gribas dzirdēt un just, ka esat apmierināti ar savu profesiju, ar padarīto. Ka varat nākotnē raudzīties ar prieku. Tikai mēs paši veidojam vidi ap sevi, bez mūsu pašu iniciatīvas nekas nevar uzlaboties."
"Aicinu par pamatu savstarpēji lojālam dialogam likt cieņu kā Satversmē balstītu vērtību – gan vienam pret otru, gan arī pret sevi! Paldies par Jūsu nesavtīgo darbu, kurā nereti sanāk saskarties ar dzīves vistumšākajiem un nežēlīgākajiem nostūriem – mēs to redzam un novērtējam! Izturību, spēku un iedvesmu, arvien uzlabojot prokuratūras darbu! Daudz laimes!"