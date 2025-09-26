Paziņoti jauniešu kino festivāla “Baltic FilmTales” uzvarētāji
Latvijā ir noslēdzies jauniešu kino festivāls “Baltic FilmTales”, kas notiek sadarbībā ar starptautiski atzīto īsfilmu festivālu “Manhattan Short”. Arī šogad festivālam pieteicās dalībnieki ne tikai no Latvijas, bet arī no tuvākajām kaimiņvalstīm, apliecinot, ka jauniešiem ir interese izpaust sevi kino valodā.
Galveno naudas balvu – 500 EUR – festivālā ieguva Emīls Miķelsons (16 gadi) ar filmu “Tā ir tikai ideja”. Filma stāsta par zēnu, kurš, uzzinot par gaidāmo kino festivālu, nolemj radīt īsfilmu, taču saskaras ar grūtībām. Šis darbs izcēlās ar radošu pieeju un pašironisku skatījumu uz pašu radīšanas procesu, kas pārliecināja žūriju ar savu oriģinalitāti. Uzvarētājfilma tiks demonstrēta tūkstošiem skatītāju pirms “Manhattan Short” seansiem, un autoram būs iespēja personīgi uzrunāt skatītājus no skatuves.
Kategorijā jaunākajiem dalībniekiem līdz 12 gadu vecumam uzvaru guva Paula Novika un Linda Leticija Zinčenko (11 gadi) ar plastilīna animācijas filmu “Putni un koks”, kas stāsta par putniem, kuri nevar dzīvot bez kokiem. Filma izcēlās ar radošu pieeju un spilgtu izpildījumu, pārliecinot žūriju.
5. oktobrī notiks īpašais seanss, kurā satiksies visi festivāla dalībnieki un kino industrijas pārstāvji. 10 labākās īsfilmas tiks izrādītas uz lielā ekrāna, un jaunie autori piedzīvos savu darbu pirmizrādi, saņemot atzinīgas atsauksmes no žūrijas. Visiem dalībniekiem būs iespēja redzēt starptautiski atzītas īsfilmas no “Manhattan Short” programmas.
Festivāls guvis lielu atsaucību, tāpēc rīkotāji plāno arī nākamgad turpināt to piedāvāt topošajiem filmu veidotājiem. “Baltic FilmTales” ir platforma, kur jaunieši var atklāt un dalīties ar saviem stāstiem, atspoguļojot aktuālās problēmas un savas paaudzes sajūtas.
“Baltic FilmTales” ir jauniešu kino festivāls, kas Latvijā notiek jau trešo reizi. Tā mērķis ir iedrošināt topošos filmu veidotājus spert pirmos soļus kino pasaulē un piedāvāt platformu radošai pašizpausmei. “Manhattan Short” ir viens no pasaulē lielākajiem īsfilmu festivāliem, kas vienlaikus norisinās vairāk nekā 500 pilsētās visā pasaulē, tostarp 10 lielākajās Latvijas pilsētās.
Festivālu atbalsta: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments