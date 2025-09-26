Rīgā ceļu nesadala trolejbuss un smalka "Tesla"
foto: Ekrānuzņēmums
Bojājumi tika nodarīti abiem transporta līdzekļiem.
Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Piektdien, 26. septembrī, Rīgā pie Dzērbenes pieturas stāvošā trolejbusā ietriecies "Tesla" spēkrats.

Kā Jauns.lv norāda Valsts policija, sadursme notika plkst.08.35 rītā, kad pa Brīvības gatvi no Dzērbenes ielas puses Džutas ielas virzienā "Tesla" vadītājs uzbrauca pieturā apturētam trolejbusam "Škoda". Par laimi negadījumā neviens necieta, tomēr bojājumi tika nodarīti abiem spēkratiem. Policija patlaban izmeklē negadījuma apstākļus.

Sadursme notika, kad "Tesla" spēkrats ietriecās stāvoša trolejbusa aizmugurē.
