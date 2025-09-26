Lauku konsultāciju un izglītības centrs: nākamgad varētu pieaugt ābolu cena
Šā gada beigās vai nākamā gada sākumā varētu pieaugt ābolu cena, pastāstīja Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) vecākais speciālists dārzkopībā Māris Narvils.
Viņš norādīja, ka šogad daļai komercaudzētāju ir ļoti sliktas ābolu ražas. Tās negatīvi ietekmēja pavasara salnas, kā arī mitrie laikapstākļi visas sezonas garumā, kas atviegloja slimību izplatību un ietekmēja ābolu kvalitāti, izmērus un ražas apmērus.
LLKC eksperts skaidroja, ka, ābolu piedāvājumam samazinoties, varētu palielināties arī to cena. Rudenī ābolu cena varētu saglabāties stabila, kamēr cilvēkiem joprojām ir pieejami āboli piemājas dārzos, bet gada beigās un nākamā gada sākumā tā varētu palielināties.
Vietējie āboli pamatā varētu būt pieejami līdz jaunajam gadam, teica Narvils.
"Pēc jaunā gada tikai atsevišķiem audzētājiem būs ko piedāvāt, bet vienai daļai, labi, ja pietiks kādām programmām, piemēram, "Piens un augļi skolai"," prognozēja LLKC eksperts, piebilstot, ka līdz pavasarim tikai dažiem vietējiem audzētājiem vēl būs pieejami āboli.
Tomēr Narvils atzīmēja, ka situācija ir atšķirīga dažādām šķirnēm, kā arī dažādos reģionos un vietās dārzā. Piemēram, Latvijas austrumu reģionos, salīdzinot ar rietumu reģioniem, būtisko nokrišņu dēļ aktīvāk izplatījās slimības. Tāpat vecajos dārzos ābolu ražas bija stabilākas.
Viņš arī minēja, ka āboli šogad sākuši gatavoties par aptuveni vienu līdz divām nedēļām vēlāk, un ābolu vākšanas darbi šobrīd vēl norisinās.
LLKC darbojas kopš 1991. gada un ir lielākais lauku konsultāciju sniedzējs Latvijā. LLKC pamatkapitāls ir 1 139 326 eiro, un tā īpašnieki ir Zemkopības ministrija (99,32%) un Latvijas Zemnieku federācija (0,68%). LLKC 2024. gadā strādāja ar 15,69 miljonu eiro apgrozījumu un 20 958 eiro peļņu, liecina "Firmas.lv" informācija.