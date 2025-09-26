Rīgā notiks NATO Militārās komitejas konference
Piektdien un sestdien Rīgā notiks NATO augstākās militārās institūcijas - Militārās komitejas - konference Bruņoto spēku komandieru līmenī, informēja Nacionālie bruņotie spēki.
Sanāksmi vadīs NATO Militārās komitejas priekšsēdētājs admirālis Džuzepe Kavo Dragone. Tajā piedalīsies arī Sabiedroto spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Aleksuss Grinkevičs un Sabiedroto spēku virspavēlnieks transformācijas jautājumos admirālis Pjērs Vandjē.
Sanāksmes laikā NATO militārā vadība diskutēs par Hāgas NATO samita lēmumu īstenošanu, koncentrējoties uz sabiedroto kolektīvās atturēšanas un aizsardzības stiprināšanu. Atklāšanas uzruna sestdien plkst. 8 tiks translēta tiešraidē. Sanāksmes noslēgumā sestdien plkst. 18 paredzēta kopīga NATO Militārās komitejas priekšsēdētāja Dragone un Nacionālo bruņoto spēku komandiera ģenerālmajora Kaspara Pudāna preses konference.
Militārā komiteja ir NATO augstākā militārā institūcija, kas pārstāv visu 32 dalībvalstu bruņoto spēku komandierus. Tās galvenais uzdevums ir sniegt Ziemeļatlantijas padomei vienprātīgu un profesionālu militāro padomu par to, kā visefektīvāk reaģēt uz mūsdienu drošības izaicinājumiem.
Komiteja regulāri tiekas Aizsardzības spēku komandieru sesijās divas reizes gadā NATO galvenajā mītnē Briselē, kā arī reizi gadā vienā no sabiedroto valstīm īpašas konferences formātā. Nepieciešamības gadījumā iespējamas arī ārkārtas sanāksmes. Ikdienas darbu nodrošina dalībvalstu militārie pārstāvji NATO galvenajā mītnē Briselē.
Piektdienas vakarā Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs tiksies ar Dragoni un Nacionālo bruņoto spēku komandieri ģenerālmajoru Kasparu Pudānu.