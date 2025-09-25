Latvijā aizliedz ieceļot prokrieviskajai Moldovas politiķei Irinai Vlahai
Ārlietu ministre Baiba Braže (JV) Latvijai nevēlamo personu sarakstā iekļāvusi prokrievisko Moldovas politiķi Irinu Vlahu.
Kā informēja Latvijas Ārlietu ministrijā, Moldovas pilsonei uz nenoteiktu laiku ir noteikts aizliegums ieceļot Latvijā.
Kā vēsta aģentūra "Reuters", arī Polija ir aizliegusi Vlahai ieceļot tās teritorijā piecus gadus, ceturtdien paziņoja Polijas Ārlietu ministrija, apsūdzot viņu palīdzībā Maskavai iejaukties Moldovas parlamenta vēlēšanās.
Moldovā svētdien notiks parlamenta vēlēšanas, kuru rezultāts var noteikt valsts tālāko ceļu uz iestāšanos Eiropas Savienībā (ES), ņemot vērā amatpersonu norādes par Krievijas kampaņu, kas vērsta uz balsojuma ietekmēšanu un ES pievienošanās plāna sagraušanu.
Kā vēsta Lietuvas Nacionālais radio un televīzija, arī Lietuva ir aizliegusi Vlahai ieceļot tās teritorijā. Viņa no 2015. līdz 2023.gadam pildīja Moldovas Gagauzijas autonomā reģiona gubernatores amata pienākumus
"Šis solis sperts viņas saišu ar Krieviju un aktīvā atbalsta dēļ Krievijas nelikumīgajai iejaukšanai Moldovas politiskajos procesos," norādīts Lietuvas Ārlietu ministrijas paziņojumā.
Lietuvas Ārlietu ministrija norādīja, ka Vlaha regulāri apmeklē Krieviju, tiekas ar šīs valsts amatpersonām un koordinē Maskavas iejaukšanos Moldovas iekšējās lietās un demokrātiskajos procesos, tostarp gaidāmajās parlamenta vēlēšanās. Kanāda viņai sankcijas noteica augustā. Aizliegums Vlahai ieceļot Lietuvā būs spēkā piecus gadus.