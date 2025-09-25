Ikviens ir aicināts piedalīties Sabiedrības atzinības balsojumā par konkursa “Sējējs 2025” nominantiem
Zemkopības ministrija (ZM) aicina ikvienu piedalīties Sabiedrības atzinības balsojumā par ZM konkursa “Sējējs 2025” dalībniekiem.
Sabiedrības atzinības balsojums notiek TIEŠSAISTĒ VIETNĒ sejejs.lv/nominanti no 22. septembra līdz pat konkursa laureātu apbalvošanas ceremonijas dienai – 25. oktobrim. Balsojuma mērķis ir noskaidrot Latvijas sabiedrības favorītu, kurš saņems īpašo Sabiedrības atzinības balvu.
Ikviens balsotājs no vienas ierīces var balsot vienu reizi dienā. Ja balsotājam ir vairākas simpātijas, vienu reizi dienā var balsot par vairākiem konkursa dalībniekiem.
Zemkopības ministrijas konkurss Latvijas labākajiem lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem “Sējējs” 2025. gadā notiek jau 32. reizi. Konkurss dod iespēju apzināt un sveikt Latvijas centīgākos un labākos lauksaimniekus un uzņēmējus, kuru darbam pateicoties Latvijas iedzīvotājiem ikdienā ir pieejama droša un kvalitatīva pārtika plašā klāstā par konkurētspējīgām cenām un lauku reģionos valda aktīva sociālekonomiskā rosība, kas dod nozīmīgu ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Arī šā gada konkursā “Sējējs 2025” tiek vērtētas saimniecības un uzņēmumi, kas dara godu mūsu valstij, kā arī pasniegts apbalvojums par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā.
Izvēles iespējas balsošanai par savām simpātijām ir visplašākās. Dalībnieku vidū ir pārstāvētas teju visas lauksaimniecības un pārtikas ražošanas nozares – vairāk nekā 60 dalībnieku deviņās nominācijās: “Gada lauku saimniecība” – 12, “Gada uzņēmums pārtikas ražošanā” – 8, “Ģimene lauku sētā” – 10, “Jaunais veiksmīgais zemnieks” – 7, “Gada veiksmīgākā kopdarbība” – 5, “Bioloģiskā lauku saimniecība” – 5, “Gada LEADER projekts vietējā rīcības grupā” – 15.
Sabiedrības balsojuma balvu, kas konkursa “Sējējs 2025” uzvarētājam tiks pasniegta laureātu apbalvošanas ceremonijā 25. oktobrī, ir sagādājis konkursa uzticamais draugs AS “Jaunpils pienotava”. Kāda tieši būs šī balva, tas atklāsies tikai noslēguma ceremonijā.
Lai veicinātu sabiedrības aktīvāku iesaistīšanos balsošanā, 2025. gada 20. oktobrī no visiem balsojumu iesūtītājiem tiks izlozēti trīs, kuri saņems ielūgumu divām personām uz konkursa “Sējējs 2025” noslēguma ceremoniju 25. oktobrī. Ar izlozes uzvarētājiem konkursa rīkotāji sazināsies personīgi e-pastā. Aktualitātēm par Sabiedrības atzinības balsojumu var sekot līdzi konkursa “Sējējs” Facebook profilā.
Atgādinām, ka konkursa “Sējējs 2025” dalībnieki tika vērtēti deviņās nominācijās. Astoņās nominācijās dalībniekus vērtēja ekspertu komisijas, savukārt par nominācijas “Par mūža ieguldījumu lauksaimniecībā” kandidātiem balsoja Lauksaimniecības konsultatīvā padome.
Sabiedrības atzinības balsojums konkursā “Sējējs” notiek pirmo reizi ar mērķi noteikt sabiedrības simpātiju. Jau pirmajās dienās šo iespēju izmantojuši vairāki tūkstoši portāla Sejejs.lv apmeklētāju. Jo vairāk balsotāju, jo vērtīgāka Sabiedrības atzinības balva, tāpēc konkursa rīkotāji aicina ikvienu ziedot minūti sava laika, lai starp nominantiem atrastu tos, kuri šo balvu nopelnījuši visvairāk. Svarīgi zināt, ka balsotājiem nav jāizvēlas labākie katrā nozarē. Simpātiju balva ir viena, un to var saņemt ikvienas kategorijas pārstāvis. Ārpus šī balsojuma ir tikai zinātnes kategorija un balvas “Par mūža ieguldījumu” saņēmēji.
Daudzi konkursa “Sējējs” šā gada un iepriekšējo gadu dalībnieki un laureāti ļoti aktīvi izmanto ES fondu piedāvātās attīstības iespējas, mērķtiecīgi investējot atbalsta finansējumu ražošanas vai citas saimnieciskās darbības attīstībā. Arī šogad konkursa dalībnieku vidū liela daļa saimniecību un uzņēmumu jau ir veiksmīgi īstenojuši visdažādākos projektus ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai atbalsta pasākumu finansējumu. Nozīmīga daļa “Sējējs 2025” dalībnieku arī pašlaik īsteno ES atbalstītos attīstības projektus saskaņā ar Kopējās lauksaimniecības politikas Stratēģisko plānu 2021.–2027. gadam.