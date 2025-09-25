Aizkraukli sanikno kāds kapracis, kurš dzer, izrok kaulus un publicē to visu sociālajos tīklos
Aizkraukles iedzīvotājiem nedod mieru kāds visiem zināms kapracis, kurš ir iemīlējis "paņemt uz krūts", necienīgi izturēties pret apbedīšanas vietu un publicēt savas izdarības vietnē “TikTok”.
Vienā no publicētajiem video vīrietis, kurš sevi dēvē par "dēmonu" iemūžinājis kadrus, kuros viņš ielēcis apbedījuma vietā, kurā tiks guldīts aizgājējs, un aizsmēķē tur cigareti. Vēl kāda video viņš manāms, izrokot no smiltīm cilvēka galvaskausu, ko vēlāk tomēr vietā atlika.
Kāds iedzīvotājs raidījumam “Degpunktā” norāda, ka vīrietis ikdienā strādā apbedīšanas birojā “Efeja RS”, bet Aizkraukles apbedīšanas aģentūra pauž, ka ar vīrieti darba līgums neesot noslēgs.
“Pazīstams ir. Īsti viņš nav darbinieks. Zinu, viņš visādus, par zveju liek “TikTok”, visādus jokus, bet, ka viņš šitā uzvedas… Es pilnīgi esmu izbrīnīts, kādā sakarā?! (..) Varbūt viņam liekas interesanta tā lieta. Es nezinu,” raidījumam norāda Aizkraukles apbedīšanas aģentūras pārstāvis. Tā kā abi vīrieši personīgi ir pazīstami, apbedīšanas aģentūras pārstāvis solījis ar viņu veikt pārrunas.
“Šāda rīcība ir absolūti nepieņemama no ētiski morālā viedokļa," pauž Aizkraukles novada pašvaldības Ētikas komisijas pārstāve Evija Vectirāne. "Pašvaldība stingri nosoda šādu rīcību, un varam tikai aicināt iedzīvotājus ziņot šo personu darba devējiem, lai tie veic pārrunas un izvērtē, vai šādu darbinieku rīcība ir ētiska un vai ir vērts turpināt darba attiecības ar šādu personu.”
Kā norāda "Degpunktā", vīrietis, šķiet, savas rīcības neētiskumu ir sapratis, jo šobrīd video no viņa sociālajiem tīkliem ir nozuduši.