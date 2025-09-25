Daugavpilī oktobrī sāks apkures sezonu
No 1. oktobra Daugavpilī tiks sākta apkures sezona, informēja SIA "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums".
Uzņēmums skaidro, ka šāds lēmums ir pieņemts, balstoties uz meteoroloģiskajām prognozēm, iedzīvotāju komforta nodrošināšanu un normatīvajiem noteikumiem, kas paredz apkures sākšanu, kad vidējā āra gaisa temperatūra trīs dienas pēc kārtas noslīd zem +8 grādiem pēc Celsija.
Dzīvokļu īpašnieki var vienoties par apkures pieslēgšanu gan agrāk, gan arī vēlāk, atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Tādā gadījumā ir nepieciešams iesniegums no pilnvarotās personas vai iniciatīvas grupas ar attiecīgu delegējumu, norāda uzņēmums.
Saskaņā ar "Firmas.lv" datiem "Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmuma" apgrozījums 2024.gadā bija 8 208 907 eiro, bet peļņa - 2001 eiro.
Pagājušā gada beigās uzņēmuma apsaimniekošanā bija 786 dzīvojamās mājas ar kopējo dzīvokļu īpašumu platību vairāk nekā 1 366 738 kvadrātmetri un 58 pašvaldības neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 5534 kvadrātmetri. Uzņēmums veic dzīvojamo māju uzturēšanu, ēku elementu saglabāšanu darba kārtībā, inženierkomunikāciju tehnisko parametru nodrošināšanu un tehnisko iekārtu uzturēšanu darba režīmā.