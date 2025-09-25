Pēc divām desmitgadēm Šmitiņas vadībā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai meklē jaunu direktoru
Valsts kanceleja izsludinājusi konkursu uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora amatu, piedāvājot mēnešalgu 5300 līdz 5600 eiro apmērā pirms nodokļu nomaksas, liecina publikācija oficiālajā izdevumā "Latvijas vēstnesis".
Iestādi kopš 2004.gada janvāra vada Inese Šmitiņa.
Pretendentiem jābūt ar nevainojamu reputāciju un jāatbilst likumā "Par valsts noslēpumu" noteiktajām prasībām, lai saņemtu speciālo atļauju pieejai valsts noslēpumam, kā arī Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām.
Nepieciešama augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vēlams tiesību zinātnē, ekonomikā, finansēs vai vadības zinībās.
Tiek sagaidīta vismaz piecu gadu darba pieredze vadošā amatā ar vismaz 20 padotajiem darbiniekiem, vismaz triju gadu darba pieredze budžeta plānošanā, kā arī pieredze organizācijas IT risinājumu ieviešanā vai attīstībā. Šai pieredzei jābūt iegūtai pēdējo desmit gadu laikā.
Vienlaikus tiek sagaidīta pieredze organizācijas darbības stratēģiskajā plānošanā un pārmaiņu vadībā. Tāpat arī zināšanas par Latvijas un Eiropas Savienības politikas plānošanas dokumentiem un normatīvajiem aktiem sociālās apdrošināšanas un valsts sociālo pabalstu jomā.
Pretendentiem nepieciešamas arī zināšanas par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, administratīvā procesa un informācijas drošības jautājumiem un šo jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
Jaunajam direktoram jāprot angļu valoda vismaz B2 līmenī.
No jaunā direktora gaida sistēmisku pieeju jautājumu risināšanā un spēju uztvert un analizēt sarežģītu un liela apjoma informāciju dažādās jomās, kā arī teicamas stratēģiskās plānošanas, sadarbības, komunikācijas un prezentācijas prasmes.
Pieteikties konkursā var līdz 14.oktobrim.