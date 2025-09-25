Diena paies bez ievērojamiem nokrišņiem.
Šodien 07:12
Diena paies bez ievērojamiem nokrišņiem
Ceturtdien Latvijā gaidāms visai saulains laiks, vairāk mākoņu būs valsts rietumu daļā, prognozē sinoptiķi.
Vietām nedaudz un īslaicīgi līs. Pūtīs lēns vējš. Maksimālā gaisa temperatūra būs +12..+16 grādi.
Rīgā nav gaidāmi būtiski nokrišņi, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs +14 grādus.
Laikapstākļus nosaka liels anticiklons. Atmosfēras spiediens paaugstinājies līdz 1031-1033 hektopaskāliem jūras līmenī.