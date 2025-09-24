Stambulas konvencijas atcelšanu prasa jau trīs Saeimas frakcijas
Partijas "Latvija pirmajā vietā” Saeimas frakcija parlamenta 25. septembra plenārsēdes izskatīšanai no jauna iesniegusi likumprojektu "Par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu”.
Likumprojekts nosaka kārtību, lai Ārlietu ministrija, veicot visas nepieciešamās juridiskās procedūras, izpildītu Saeimas lēmumu izstāties no Saeimā 2023. gada 30. novembrī ratificētās Stambulas konvencijas.
"Kad pirms nepilna gada Saeimā ar vairākuma atbalstu tika ratificēta Stambulas konvencija, LPV frakcijas deputāti balsoja pret un, debatējot no Saeimas tribīnes, norādīja uz konvencijas ratifikācijas patiesajiem mērķiem. Proti, ka šis ir dokuments, kurš aiz cēla mērķa – nepieļaut vardarbību pret sievieti, patiesībā uzliek valstīm par pienākumu atteikties no diskriminācijas ne tikai uz dzimuma pamata, bet arī uz "gender” jeb sociālā dzimuma (dzimtes) pamata. Lai šo nediskriminācijas principu ievērotu, Latvijai agri vai vēlu nāktos interpretēt Satversmes 110. pantu, kā arī Civillikuma 35. panta otro daļu ‘gender’ sociālās teorijas gaismā. Tas nozīmē viendzimuma laulību atļaušanu, pat nemainot Satversmes 110. panta 1. teikuma redakciju, kura saka: "Valsts aizsargā un atbalsta laulību — savienību starp vīrieti un sievieti, ģimeni, vecāku un bērna tiesības.” Turklāt konvencijā netiek piedāvāti vardarbības novēršanas mehānismi, kādu nebūtu mūsu valsts Krimināllikumā, jo tajā ir pilnīgi visas normas, par kādām tiek runāts konvencijā,” pausts partijas paziņojumam.
Pēc LPV frakcijas aicinājuma likumprojektu parakstījuši arī deputāti no Nacionālās Apvienības un Apvienotā Saraksta Saeimas frakcijām. Likumprojektu parakstījuši deputāti Linda Liepiņa, Ramona Petraviča, Aiva Vīksna, Linda Matisone, Jānis Vitenbergs, Edvīns Šnore, Jurģis Klotiņš, Nauris Puntulis, Ričards Šlesers, Ilze Stobova, Edmunds Zivtiņš, Maija Armaņeva, Mārcis Jencītis, Kristaps Krištopans.
Papildinātājā aicinājumā tiek norādīts, ka vienā no konvencijas pantiem (12. panta 3.d.) tiek runāts par “neaizsargātām personām” vai “viegli ievainojamām personām”. Bet konvencijas Skaidrojošais ziņojums sniedz atbildi, kas konkrēti ar to domāts: grūtnieces un sievietes, kam ir mazi bērni, kā arī geji, lesbietes, biseksuālas personas un transpersonas. Tātad konvencijas izpratnē sieviete, kas nav grūtniece un kam nav mazu bērnu, netiek uzskatīta par neaizsargātu vai viegli ievainojamu personu, taču gejs, lesbiete, biseksuālis vai transseksuālis par tādām tiek uzskatīti. Šie ir tikai daži, bet ļoti būtiski argumenti pret Stambulas konvenciju.
Jau vēstīts, ka Stambulas konvencija stājās spēkā Latvijā 2024.gada 1.maijā. Tas ir starptautisks līgums, kas paredz, ka tā dalībvalstīm ir jāizstrādā saskaņota politika, lai labāk varētu aizsargāt sievietes no visu veidu vardarbības, kā arī sievietes un vīriešus no vardarbības ģimenē. Tostarp dalībvalstīm ir jānodrošina cietušajiem vispusīga palīdzība un aizsardzība, krīzes centri, krīzes tālrunis, kas darbojas diennakti, specializētie atbalsta centri no seksuālas vardarbības cietušām personām, jāaizsargā un jāatbalsta bērni, kas ir vardarbības liecinieki.