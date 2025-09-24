Latvijas Universitātē doktorantūra kļūst arvien pieprasītāka
Šogad Latvijas Universitātē (LU) daudzsološa attīstība vērojama visos studiju līmeņos. Arī doktorantūrā šoruden pieaudzis reflektantu skaits. Jau šodien, 24. septembrī, promocijas ceremonijā tiks sveikti jaunie zinātņu doktori.
Par gandrīz piektdaļu vairāk interesentu nekā pērn – tāds ir šī gada uzņemšanas rezultāts, kas liecina par sabiedrības augošo interesi par pētniecību un vēlmi veidot akadēmisko karjeru. Doktorantūrai pieteikušies 170 reflektanti, kas ir par 18% vairāk nekā 2024. gadā.
"Fakts, ka šogad LU doktorantūrai pieteikušies par teju piektdaļu vairāk reflektantu, ir spēcīgs signāls – sabiedrībā aug vēlme pētīt, saprast, radīt un ietekmēt. Tajā pašā laikā tas ir uzticības apliecinājums mūsu mērķtiecīgajam darbam, veidojot jauno doktorantūras modeli, kura pamatā ir ne tikai akadēmiska izcilība, bet arī cilvēcīgs, uz attīstību vērsts skatījums. LU doktorantūra kļūst par dzīvu, atbalstošu vidi, kur jauni pētnieki jūtas piederīgi, vajadzīgi un novērtēti. Tā ir platforma, kas ne tikai audzina zinātniekus, bet palīdz viņiem kļūt par drosmīgiem domātājiem un starptautiski redzamām personībām zinātnē,” pauž LU Doktorantūras skolas direktore prof. Zanda Rubene.
LU doktorantūra piedāvā 13 studiju programmas sešās fakultātēs. Pieprasītas ir programmas visos galvenajos zinātņu virzienos – no eksaktajiem līdz humanitārajiem –, kas liecina par plašu akadēmisko interešu spektru un LU piedāvājuma kvalitāti. Šogad īpaši pieaugusi reflektantu interese izglītības zinātņu jomā, kā arī psiholoģijā. Liels pieteikumu skaits ir arī eksakto un dabaszinātņu programmās, īpaši bioloģijā, fizikā un ķīmijā, kā arī datorzinātnē un matemātikā. Nemainīgi interese saglabājas tiesību zinātnēs, kā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs.
Šajā akadēmiskajā gadā LU tiks atvērtas durvis vairāk nekā 100 jaunajiem doktorantiem. 93 doktoranti tiek uzņemti budžeta vietās, vēl 62 piedāvāts studēt par personīgajiem līdzekļiem.
LU Doktorantūras skola tiek veidota kā viena “pietura” jaunajiem pētniekiem, kurā tiek nodrošināts ne tikai akadēmiskais atbalsts, bet arī dažādas attīstības iespējas. No šī studiju gada topošajiem zinātņu doktoriem tiks nodrošināti studiju kursi caurviju prasmju pilnveidei, kā arī gaidāma virkne kvalifikācijas pilnveides pasākumu promocijas darbu zinātniskajiem vadītājiem.
2024./2025. studiju gadā zinātnes doktora grādu ieguvuši 39 jaunie zinātnieki. Daudzi no viņiem savus panākumus atzīmēs īpašās, tieši šim nozīmīgajam brīdim veltītās svinībās.
Jauno zinātņu doktoru promocijas ceremonija LU tradicionāli notiek Universitātes jubilejas nedēļā. 24. septembrī jaunajiem zinātņu doktoriem tiks pasniegts apliecinājums par zinātņu doktora grāda iegūšanu un simboliskas piemiņas veltes – LU doktora šalle un nozīmīte, kas apliecina viņu piederību Latvijas un pasaules zinātnes kopienai.
2024./2025. akadēmiskajā gadā visvairāk darbu – 19 – izstrādāti dabaszinātņu nozaru grupā. 11 doktora darbi tapuši sociālajās zinātnēs, astoņi – humanitārajās. Doktoru lokam pievienojies arī viens jaunais medicīnas jomas zinātnieks.
Promocijas darbi izstrādāti gan latviešu, gan angļu valodā, tostarp vairākās kopīgajās doktorantūras programmās, apliecinot Latvijas pētniecības starptautisko dimensiju. Šie darbi sniedz gan nozīmīgu ieguldījumu teorētiskajā domā, gan praktiski pielietojamas atziņas veselības aprūpē, izglītībā, sabiedrībā, ekonomikā un kultūrā.