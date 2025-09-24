FOTO: Limbažu pusē aizturēts maluzvejnieks ar 401 nēģi lomā
Aizvadītajā nedēļā Limbažu pusē aizturēts kāds maluzvejnieks, kurš Svētupes upē nodarbojās ar nelegālu maluzvejniecību.
Valsts vides dienests (VVD), sadarbojoties ar sabiedrisko vides inspektoru un Valsts policiju, aizturēja pārkāpēju un pie viņa atrada 401 nelegāli nozvejotu nēģi. Vīrieša rīcība zivju resursiem nodarījusi 9 624 eiro lielus zaudējumus, ziņo VVD.
Pārkāpums tika fiksēts, pateicoties iepriekš iegūtai un izvērtētai informācijai. Bet aizturētais jau iepriekš bija nonācis VVD redzeslokā.
VVD informē - par nēģu nelikumīgu ieguvi ar zvejas rīkiem tiek piemērots naudas sods fiziskajai personai no 280 līdz 700 eiro, bet juridiskajai personai no 700 līdz 4300 eiro, aizliedzot izmantot zvejas tiesības uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā. Papildus tam tiek aprēķināts zivju resursiem nodarītais kaitējums, kura pamata takse par vienu nēģi ir 8 eiro, bet atkarībā no nodarījuma vietas un laika šī takse palielinās trīs vai piecas reizes. Ja zivju resursiem nodarītais kaitējums pārsniedz 2500 eiro jeb piecas valstī noteiktās minimālās mēnešalgas, tad tas uzskatāms par būtisku kaitējumu, par kuru var tikt ierosināts kriminālprocess.
VVD atgādina, ka ikviens iedzīvotājs var iesaistīties zivju resursu aizsardzībā. Ja pamanīti pārkāpumi, aicinām ziņot VVD, zvanot uz tālruni +371 26338800 vai izmantojot mobilo lietotni "Vides SOS".