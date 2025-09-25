FOTO un VIDEO: vilciens Rīgā jāgaida burtiski zem dušas! VAS "Latvijas dzelzceļš" skaidro, kas notiek
Lietaina dienā gaidot vilcienus cilvēkiem nākas stāvēt zem cauras nojumes un noskatīties uz problemātiskā "Rail Baltica" projekta stacijas jumta rāmi.
Kā redzams foto un video, lietus laikā cilvēkiem uz galvas līst ūdens burtiski kā no dušas. Jauns.lv lūdza situāciju skaidrot VAS "Latvijas dzelzceļš" un saņēma šādu atbildi: "Atvainojamies pasažieriem par sagādātajām neērtībām! Rīgas Centrālā stacija jau vairākus gadus gaida modernizāciju, kas iecerēta projekta "Rail Baltica" ietvaros.
Sākotnējais plāns paredzēja, ka stacijas dienvidu daļa būs gatava un pasažieri jauno infrastruktūru varēs izmantot jau līdz ar jauno "Škoda" elektrovilcienu ieviešanu 2023. gada nogalē.
Tā kā Rīgas Centrālās stacijas pārbūve ir daļa no "Rail Baltica" projekta, VAS "Latvijas dzelzceļš" šo objektu nebija iekļāvis savā pasažieru infrastruktūras modernizācijas programmā un nav veicis lielas investīcijas tās remontdarbos.
LDz šobrīd, diemžēl, nevar tieši ietekmēt "Rail Baltica" projekta ieviešanas termiņus, vienlaikus, varam veikt nelielus remontus un labiekārtošanas darbus, kas neprasa būtiskus finansiālus ieguldījumus.
Arī šajā situācijā, nojumes, kuras jau ir kalpojušas vairākus gadu desmitus, tiks apsekotas un tām tiks veikti nepieciešamie remontdarbi, lai pasažieriem būtu patīkamāka uzturēšanās zem tām nokrišņu laikā."
