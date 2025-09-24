AS "Nordeka" reisus atcēlusi šoferu trūkuma dēļ.
Novadu ziņas
Šodien 10:19
"Nordeka" atcēlusi sešus autobusu reisus Bauskas virzienā
Pasažieru pārvadātājs AS "Nordeka" šoferu trūkuma dēļ trešdien atcēlis sešus autobusu reisus Bauskas virzienā.
Tostarp "Nordeka" atcēlusi reisus maršrutā Bauska-Rīga plkst.7.40, 13.40 un 19.20, kā arī atpakaļvirziena maršrutā Rīga-Bauska reisus plkst.10.50, 16.30 un 21. Atbilstoši normatīviem pasažierim ir tiesības vērsties pie pārvadātāja ar lūgumu atlīdzināt tiešos zaudējumus, ja tie radušies sabiedriskā transporta kavēšanās vai reisu atcelšanas dēļ un ja pasažieris bija iegādājies biļeti uz attiecīgo reisu.