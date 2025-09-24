Izcilā vijolnieka Gidona Krēmera koncertam Liepājā bija jānotiek 25. oktobrī.
Šodien 09:24
Izcilā vijolnieka Gidona Krēmera veselības apstākļu dēļ atcelts gaidāmais koncerts Liepājā
Izcilā vijolnieka Gidona Krēmera veselības likstu dēļ atcelts 25. oktobrī plkst. 18.00 iecerētais koncerts “Patrīcija Kopačinska, “Kremerata Baltica” un Gidons Krēmers”.
Liepājas koncertzāle “Lielais dzintars” informē, ka biļešu īpašniekiem tiks atgriezta nauda par iegādātajām biļetēm.
Informācija biļešu īpašniekiem:
- Ja biļetes iegādātas kasē, tās var atgriezt jebkurā “Biļešu paradīzes” kasē Latvijā un saņemt atpakaļ par tām samaksāto naudu. Plašāka informācija par kasēm pieejama šeit: https://www.bilesuparadize.lv/lv/shops
- Ja biļetes iegādātas internetā, biļešu īpašnieki automātiski saņems par iegādātajām biļetēm samaksāto naudu bankas kontā, ar kuru tika veikta biļešu iegāde.
Koncerts tika paredzēts kā viens no koncertzāles “Lielais dzintars” jubilejas festivāla notikumiem. Tā būtu bijusi pirmā vijolnieces Patrīcijas Kopačinskas viesošanās Latvijā, kā arī pirmais koncerts jaunradītai programmai kopā ar Gidonu Krēmeru un orķestri “Kremerata Baltica” plašākas Eiropas turnejas ietvaros.
SIA “Lielais Dzintars” atvainojas par sagādātajām neērtībām. Uzziņām aicinām sazināties ar koncertzāles informācijas centru. Darba laiks: no pirmdienas līdz piektdienai: 11.00–17.00, sestdienās, svētdienās: 10.00–15.00. Tālrunis: +371 634 24 555, e-pasts: info@lielaisdzintars.lv.