Šonakt gaisa temperatūra Latvijā noslīdēs zem nulles
Naktī uz ceturtdienu gaisa temperatūra Latvijā pirmo reizi šoruden noslīdēs zem nulles, vēsta sinoptiķi.
Šīs nedēļas nogalē un nākamās nedēļas sākumā laikapstākļus Latvijā noteiks anticiklons, tādēļ laiks būs pārsvarā sauss un ar gadalaikam atbilstošu gaisa temperatūru.
Zemākā gaisa temperatūra gaidāma naktī uz ceturtdienu, 25.septembri, kad vietām - galvenokārt valsts austrumos - tā noslīdēs grādu zem nulles.
Ceturtdiena būs pārsvarā saulaina, mākoņaināka Kurzemē, un gaisa temperatūra pēcpusdienā sasniegs +12..+16 grādus.
Septembra pēdējās piecās diennaktīs gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Pūšot lēnam vējam, nakts un rīta stundās dažviet veidosies migla. Gaisa temperatūra naktīs galvenokārt pazemināsies līdz +2..+10 grādiem, maksimālā temperatūra pēcpusdienās būs +13..+18 grādi.
Visticamāk, līdzīgi laikapstākļi saglabāsies arī oktobra sākumā, iespējamas dažas siltākas dienas.