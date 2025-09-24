Baltijas paviljons “EXPO 2025 Osaka” guvis starptautisku atzinību
Latvijas - Lietuvas paviljons pasaules izstādē “EXPO 2025 Osaka” guvis augstu starptautisku atzinību, izcīnot divas prestižas balvas.
Prestižajā konkursā Baltijas paviljons kategorijā “Publikas simpātija” ieguva 2. vietu un sudraba godalgu, piekāpjoties tikai Čehijas paviljonam. Šīs kategorijas uzvarētājus noteica balsojums "The Experiential Design Authority" (TEDA) mājaslapā, kur desmit dienu laikā pieredzes dizaina profesionāļi, EXPO entuziasti un izstādes apmeklētāji izvēlējās savus favorītus. Kategorijā nominēti bija arī Maltas, Singapūras un "Tech World" paviljoni.
Atzinību un augsto 5. vietu kategorijā “Labākais talismans” izpelnījās arī viens no Baltijas paviljona spilgtākajiem simboliem – baraviciņa Barabi-chan. Talismana nosaukums Barabi-chan tika radīts, apvienojot latviešu vārdu “Baravika” un lietuviešu “Baravyka”, savukārt japāņu valodā lietotā galotne “chan” pauž pieķeršanos un sirsnību. Abu Baltijas valstu vienotību simbolizē arī pats talismans, uzsverot mūsu dabas bagātību un mežu nozīmi, kā arī ilgtspēju, kas ir viena no EXPO galvenajām tēmām.
“Visa mūsu vienotā Latvijas un Lietuvas komanda ir patiesi gandarīta par šo atzinību! Būt TOP5 divās kategorijās teju 190 paviljonu konkurencē ir patiesi liels nopelns. Īpaši priecājamies par iegūto sudraba godalgu, mūsuprāt, visnozīmīgākajā “People’s Choice” kategorijā, jo šeit pats būtiskākais ir pozitīvi pārsteigt Expo apmeklētājus un piesaistīt viņu uzmanību,” norāda Latvijas dalības “EXPO 2025 Osaka” ģenerālkomisāre Lāsma Līdaka.
Par “EXPO 2025 Osaka”:
“EXPO 2025 Osaka” ir pasaulē nozīmīgākā valsts tēla veidošanas un eksportspējas veicināšanas izstāde, kas risina ne tikai ekonomiskus, bet arī pasaulei nozīmīgus sociālos jautājumus. Izstādē piedalās 159 valstis, 7 starptautiskas organizācijas un plānots, ka to apmeklēs vairāk nekā 28 milj. apmeklētāju no visas pasaules. Izstāde ir vieta, kurā gan apskatīt valstu un reģionu prezentējošu ekspozīciju, gan arī, apvienojot pasaules zināšanas un idejas, radīt jaunas tehnoloģijas un inovācijas globālu problēmu risināšanai. Pamattēma izstādei ir "Nākotnes sabiedrības veidošana mūsu dzīvei" (Designing Future Society for Our Lives), savukārt Baltijas paviljona apakštēma ir “Dzīvību glābšana” (Saving Lives), kura fokusējas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu ar jaunāko tehnoloģiju palīdzību, ievērojot augstus vides standartus. Lai sasniegtu gan valsts tēla atpazīstamības, gan eksportspējas veicināšanas mērķus, papildus Latvijas dalībai "Expo 2025 Osaka” tiek organizēta plaša biznesa programma, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem piedalīties nozaru izstādēs, pasākumos un tirdzniecības misijās Japānā.