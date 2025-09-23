Valsts kontroles revīzija atklāj satraucošu ainu Latvijas stacionārajā veselības aprūpē
Valsts kontroles revīzija atklāj satraucošu ainu Latvijas stacionārajā veselības aprūpē. Tiek secināts, ka sistēma ir neefektīva un nauda netiek izlietota prioritārā kārtībā. Aptuveni 700 miljoni eiro gadā jeb gandrīz 40% no visa veselības aprūpes budžeta tiek izlietoti slimnīcu tīkla uzturēšanai, nevis pacientu vajadzībām, vēsta 360TV Ziņas.
Revīzijas rezultāti liecina, ka pirms deviņiem gadiem sagatavotie priekšlikumi slimnīcu tīkla optimizācijai nav īstenoti. Tā vietā slimnīcu skaits pat ir pieaudzis, radot absurdus apstākļus, ko atklājusi Valsts kontrole.
Valsts kontroles padomes locekle Maija Āboliņa norāda uz satraucošām situācijām: “Mēs esam identificējuši situācijas, kas reāli nav iespējamas. Kas parāda tikai to, ka ārsti dzīvo uz papīra, nevis uz vietas slimnīcā. Nu, piemēram, mums ir nesertificēts ķirurgs valstī, kas vairākās slimnīcās mēnesī strādā it kā vairāk nekā 450 stundas. Normālais darba laiks bez virsstundām ir 160 stundas mēnesī."
Valsts kontrole uzskata, ka pašreizējā finansēšanas sistēma ir sarežģīta un netaisnīga. Lielās slimnīcas saņem mazāk līdzekļu, nekā tām nepieciešams, bet mazās slimnīcas tiek subsidētas. "Diemžēl slimnīcu sistēmu finansēšanā ir tāds pašmērķis – saglabāt sadrumstaloto slimnīcu tīklu," secina Āboliņa.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri atzīst Valsts kontroles pausto un sola pārmaiņas. Viņš norāda, ka skaistas slimnīcas nav pietiekamas, ja pakalpojumu kvalitāte ir slikta.
"Es labāk braucu, kur ir tālāk un telpa nebūs piecu zvaigžņu, bet es dabūju kārtīgu pakalpojumu," saka Abu Meri. Viņš uzsver, ka ministrija vēlas naudu piešķirt tikai tām slimnīcām, kuras nodrošina kvalitatīvu aprūpi. Tomēr, pēc viņa teiktā, pārmaiņām pretojas pašvaldības un slimnīcu vadība.
Lai gan Latvijas Slimnīcu biedrība noraida Valsts kontroles pārmetumus, norādot, ka revīzija nav ņēmusi vērā plašāku kontekstu, atzītie fakti par ārstu darba laika.