"Novaturas" grupas izpilddirektores amatā iecelta Galvīdiene
Baltijas tūroperatora "Novaturas" grupas, kurā ietilpst arī Latvijas SIA "Novatours", izpilddirektores amatā iecelta pašreizējā kompānijas komercdirektore Ieva Galvīdiene.
Amata pienākumus viņa sāks pildīt no 15. oktobra.
Galvīdiene nomainīs Kristijonu Kaikari, kurš "Novaturas" izpilddirektora amatu ieņēma no 2023. gada decembra.
Galvīdiene "Novaturas" sāka strādāt 2006. gadā kā ceļojumu pārdošanas vadītāja, savukārt pēdējos piecus gadus bijusi "Novaturas" grupas komercdirektore. Tāpat viņa ir vadījusi uzņēmuma aviācijas un pārdošanas nodaļas Lietuvā un koordinējusi pārdošanu citos tirgos.
"Novaturas" grupa pagājušajā gadā strādāja ar 200,878 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 3,6% mazāk nekā gadu iepriekš, kā arī kompānija cieta zaudējumus 7,604 miljonu eiro apmērā pretstatā peļņai gadu iepriekš.
"Novaturas" grupas ieņēmumi Latvijā pērn veidoja 42,8 miljonus eiro, Lietuvā - 110,7 miljonus eiro, bet Igaunijā - 47,4 miljonus eiro.
"Novaturas" akcijas kotē Viļņas biržas oficiālajā sarakstā.
Tāpat ziņots, ka Turcijas tūrisma uzņēmējs un investors Nešets Kočkars aprīlī par 1,159 miljoniem eiro iegādājās 23,2% "Novaturas" akciju, kuras viņam pārdeva uzņēmuma akcionāri Ugņus Radvila, Vids Paļūns un Rītis Šūmakaris. Viņš arī piešķīra "Novaturas" aizdevumu viena miljona eiro apmērā, kas vēlāk tika palielināts līdz diviem miljoniem eiro.
Bija paredzēts, ka līdz rudenim Kočkars iegādāsies vēl gandrīz 10% akciju no Lietuvas investīciju kompānijas "Willgrow", palielinot sev piederošo akciju daļu līdz 33,19%. Tomēr šogad septembrī Kočkars atlika vēl gandrīz 10% "Novaturas" akciju iegādi.
Precīzs datums, līdz kuram varētu tikt panākta jauna vienošanās, pašlaik nav zināms.