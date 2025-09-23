Cēsnieki šausmās - viņu īpašumos ietecējuši sarkanbrūni kanalizācijas notekūdeņi. FOTO
Vairāki cēsnieki saskārušies ar neapskaužamu situāciju - viņu īpašumos Līgatnes ielā ietecējuši sarkanbrūni kanalizācijas notekūdeņi.
Valsts vides dienests (VVD) skaidro, ka ir saņēmis iedzīvotāju sūdzības un video materiālus par notekūdeņu pārplūdi Cēsu kanalizācijas kolektorā Jurģu ielā. Notikuma vietā fiksēts, ka notekūdeņi pārplūst no kolektora un ietek iepretim esošajos īpašumos. VVD skaidro, ka šādas pārplūdes var rasties pārlieku lielas hidrauliskās slodzes dēļ, spēcīgu lietusgāžu laikā, kad komunālajā notekūdeņu tīklā īsā laika periodā tiek ievadīts liels apjoms lietus ūdeņu.
Vienlaikus VVD uzsver, ka, ka minētajā situācijā vidē novadītie ūdeņi ir ar relatīvi augstu atšķaidījuma pakāpi un zemām piesārņojošo vielu koncentrācijām, taču neattīrītu notekūdeņu novadīšana nav pieļaujama.
Atbildīgajiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem ir ne tikai jāveic preventīvi tīklu uzturēšanas darbi, bet arī plānveidīgi tie jāattīsta, lai nodrošinātu atbilstošu pakalpojumu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmējiem, kā arī iespēju robežas novērstu avāriju situāciju iestāšanos turpmāk.
VVD ir pieprasījis, lai SIA “VINDA” veic kanalizācijas tīkla pārbaudi, identificētu iespējamos nelegālos pieslēgumus un veiktu pasākumus, lai novērstu gruntsūdeņu un lietus ūdeņu iekļūšanu kolektoros.
Vienlaikus VVD aicina iedzīvotājus rūpēties par savu īpašumu aizsardzību pret applūšanu un atgādina, ka uzņēmumu pienākums ir nodrošināt, lai notekūdeņi neapdraudētu apkārtējo vidi un netiktu novadīti kaimiņu īpašumos. VVD turpinās uzraudzīt situāciju un sekos līdzi, lai piesārņojuma apjoms tiktu samazināts un novērsts atkārtotu pārplūžu risks.