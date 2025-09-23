Rīgas dome atbalsta nakts sabiedriskā transporta licences pagarināšanu līdz oktobra beigām
Rīgas domes Pasažieru komercpārvadājumu licencēšanas komisija šodien vienbalsīgi atbalstīja lēmumu pagarināt nakts sabiedriskā transporta licenci līdz oktobra beigām, informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Jau ziņots, ka šogad Rīgas pašvaldība gada siltajā sezonā atjaunoja nakts sabiedriskā transporta satiksmi nedēļas nogalēs un svētku dienās. Nolemts pilotprojektu pagarināt līdz 26. oktobrim.
Pilotprojekta laikā Rīgas pašvaldība vērtē, vai šādam pakalpojumam ir pasažieru pieprasījums, un pēc tā īstenošanas tiks vērtēts jautājums par sabiedriskā transporta ieviešanu pastāvīgos maršrutos, kā arī lemts par tā atjaunošanas laiku nākamajā gadā.
Laika periodā no šī gada 17. maija līdz 7. septembrim nakts satiksmi kopumā izmantojuši 8181 pasažieris.
Pēc SIA "Rīgas satiksme" sniegtās informācijas, pasažieru skaits, kas izmantoja nakts sabiedrisko transportu, bijis lielāks nekā plānots. Līdz ar to "Rīgas satiksmes" zaudējumi bijuši mazāki. Tas ļaujot ar jau piešķirto finansējumu šo projektu turpināt.
No Rīgas centra uz apkaimēm autobusi izbrauc piecas reizes - pusnaktī, plkst.1, 2, 3 un 4.
Nakts transports kursē trijos maršrutos. 1. autobuss kursēs maršrutā "Centrs - Teika - Jugla - Mežciems", 4.autobuss - maršrutā "Centrs - Āgenskalns - Zolitūde - Imanta" un 6.autobuss - maršrutā "Centrs - Purvciems - Pļavnieki - Dārzciems".
"Rīgas satiksmes" apgrozījums pagājušajā gadā, iekļaujot valsts un pašvaldību budžeta dotācijas, bija 193,315 miljoni eiro, kas ir par 5% vairāk nekā 2023. gadā, taču kompānijas peļņa samazinājās vairākkārt un bija 93 608 eiro.
"Rīgas satiksmei" pieder kapitāldaļas kompānijās SIA "Rīgas karte" (51%) un SIA "Rīgas acs" (100%). Rīgas dome 2024. gada martā atļāva "Rīgas satiksmei" izbeigt līdzdalību "Rīgas acs" kapitālā, veicot meitaskompānijas likvidāciju, taču pagaidām "Rīgas acs" vēl nav likvidēta.
"Rīgas satiksme" nodrošina pasažieru pārvadājumus ar autobusiem, tramvajiem un trolejbusiem Rīgā, kā arī apsaimnieko autostāvvietas pilsētas ielu malās. Uzņēmuma vienīgais īpašnieks ir Rīgas dome.