"Mercedes" vadītājs uz Ventspils šosejas pārbauda sava spēkrata gāzes pedāli un iedzīvojas pamatīgās nepatikšanās
Pirmdien, 22. augustā, uz Ventspils-Rīga autoceļa pieķerts kāds “Mercedes Benz” vadītājs, kurš traucās pa šoseju ar ātrumu 228 kilometri stundā.
Lieki teikt, ka minētajā vietā atļautais braukšanas ātrums bija 110 kilometri stundā, un ar savu pārgalvību autovadītājs apdraudēja gan savu, gan citu satiksmes dalībnieku drošību. Par rupjo pārkāpumu autovadītājam nāksies maksāt soda naudu 1800 eiro apmērā. Tāpat viņam uz diviem gadiem tikušas atņemtas autovadītāja vadīšanas tiesības.
Šo un daudzus citus pārkāpumus Valsts policija fiksēja Eiropas ceļu policijas tīkla organizētā drošības akcijā “ROADPOL drošības dienas”, kuras laikā policija pastiprināti veica ceļu satiksmes kontroli. Akcijas laikā diemžēl reģistrēti 909 ceļu satiksmes negadījumi, tostarp vairāki ar traģiskām sekām.
Aizvadītās akcijas laikā bojā gāja trīs personas – Daugavpilī bojā gāja kāds motocikla vadītājs, Ķekavas novadā automašīnas “Audi” vadītāja, savukārt Vārves pagastā sadursmē starp vieglo automašīnu un traktortehniku dzīvību zaudēja automašīnas pasažieris.
Tāpat šogad akcijas laikā pieķerti 43 autovadītāji, kuri braukuši alkohola reibumā - 31 no viņiem tika saukts pie kriminālatbildības. Viens autovadītājs pieķerts braucam narkotisko vielu iespaidā, par ko arī Valsts policija uzsākusi kriminālprocesu. Vēl 18 gadījumos autovadītāji saukti pie administratīvās atbildības par agresīvu braukšanu.