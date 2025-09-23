Turpmāk autovadītājiem pirms ārējo robežu šķērsošanas būs jāreģistrējas elektroniskajā rindā
No šī gada 15. oktobra transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vēlēsies šķērsot Latvijas ārējo robežu, būs pienākums reģistrēt robežšķērsošanas laiku, datumu un robežpunktu elektroniskajā rindā.
Patlaban, lai izceļotu ar kravas transportlīdzekli, kura pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, šķērsojot ārējo sauszemes robežu noteiktajās robežšķērsošanas vietās, šo automašīnu robežsargi reģistrē rindā.
"Izmaiņas paredz, ka pirms došanās uz ārējo robežu ikviens autovadītājs - gan vieglās, gan kravas automašīnas - varēs reģistrēties rindā elektroniski," ziņo Autotransporta direkcija.
Vienlaikus pienākums reģistrēties būs autobusiem, ar kuriem tiek veikti starptautiskie pasažieru regulārie pārvadājumi, bet tie tiks atbrīvoti no maksas par pakalpojumu. Reģistrēties nevajadzēs transportlīdzekļiem, uz kuriem attieksies likumā noteiktie izņēmumi, piemēram, zirgu pajūgiem, velotransportam, personām ar Eiropas Komisijas (EK) pasēm un citiiem.
Reģistrācijas laikā būs jānorāda transportlīdzekļa un vadītāja dati, kā arī informācija par kravu, ja tāda ir. Reģistrēšanās būs maksas pakalpojums, un to nodrošinās Autotransporta direkcija. Maksa par pakalpojumu viena transportlīdzekļa reģistrēšanai elektroniskajā rindas rezervācijas sistēmā noteikta 9,3 eiro apmērā.
Plānots, ka no šī gada 1. oktobra tiks nodrošināta iespēja transportlīdzekli iepriekš reģistrēt elektroniskajā rindā Latvijas ārējās robežas šķērsošanai no šī gada 15.oktobra pieejamajos rezervācijas laikos.
Kurās robežas šķērsošanas vietās jāveic rezervācija?
Ārējās sauszemes robežas šķērsošanas elektroniskā rindas rezervācija tiks veikta robežšķērsošanas vietās "Grebņeva", "Pāternieki", "Terehova". Vienlaikus MK protokollēmumā uzdots veikt izvērtējumu par projekta īstenošanu robežšķērsošanas vietās "Silene" un "Vientuļi".
Jaunā kārtība paredz, ka transportlīdzekļu vadītāji pirms ierašanās robežšķērsošanas vietā reģistrējas elektroniskās rindas rezervācijas sistēmā tīmekļa vietnē, norādot robežšķērsošanas vietu, datumu, laiku un rindas veidu (prioritāti). Tāpat noteikumi nosaka kārtību, kādā valsts ārējo sauszemes robežu var šķērsot ārpus kārtas, e-rindas rezervācijas sistēmā iekļaujamo personu un transportlīdzekļu datu apmēru un glabāšanas termiņus, kā arī kompetentās iestādes, kurām ir piekļuves tiesības elektroniskās rindas rezervācijas sistēmas datiem, un citus nosacījumus.
Kur notiks reģistrēšanās?
Satiksmes ministrs Atis Švinka (P) valdības sēdē skaidroja, ka transportlīdzekļu reģistrēšana notiks konkrētā sistēmā "lvrobeža.lv"/ "lvborder.lv", kur vadītāji varēs piereģistrēt mašīnu. "Ja mašīna iepriekš nebūs reģistrēta, pirms šķērsošanas to varēs izdarīt, un sistēma paredzēs tuvāko iespējamo laiku rindā. Šis risinājums paātrinās robežas šķērsošanas laiku," piebilda Švinka.
Vienlaikus viņš informēja, ka sistēmas izstrādātājs un uzturētājs ir VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" (LVRTC), bet Autotransporta direkcija (ATD) iekasēs maksu par reģistrēšanos, nodrošinās zvanu centra darbību un noteiks rezervācijas laika intervālus. Savukārt Valsts robežsardze veiks atzīmi pie transportlīdzekļu rezervācijām tuvākajā laika posmā, kas ļaus nodrošināt to iebraukšanu robežšķērsošanas vietās.
Līdztekus elektroniskajai rindai tiks izveidota arī jauna digitāla sistēma robežas kontroles procesa pārvaldībai, akcentējuši likumprojekta autori, norādot, ka jaunā sistēma pilnībā sāks darbu 2028.gadā. Tā ļaus valsts iestādēm ātrāk apmainīties ar informāciju par transportlīdzekļiem, vadītājiem, pasažieriem un kravām, veicot robežkontroli daudz efektīvāk. Šo sistēmu pārvaldīs Valsts ieņēmumu dienests. Arī šīs sistēmas tehnisko darbību nodrošinās Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs.